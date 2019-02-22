Kapatılan yurttaki çocuklar nerede?

18 yaşından küçük mültecilerin kaldığı, istismar ve cinsel saldırı vakası sonrasında kapatılan Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde kalan çocukların akıbeti ile ilgili iddialara rağmen açıklama yapılmadı

18 yaşından küçük mültecilerin kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), 2018’in sonunda kapatıldı. Yurdun kapatılma sebebi ise sonradan ortaya çıktı.

Yeldeğirmeni’nde bulunan yurttaki görevliler, 30 Temmuz’da Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne başvurarak, mahallede bulunan bakkalın, kendi himaye ve korumaları altında bulunan yabancı uyruklu R.U.’ya (15) cinsel istismarda, A.H.’ye (14) ise cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikâyette bulundu. Polis, mahalle bakkalı R.Y.Ö.’yü (58) gözaltına aldı.

“İBADET”Lİ SAVUNMA

DHA’nın haberine göre Anadolu Adliyesi’nde Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade veren R.Y.Ö., kendini “Orada oturan sakinler ile esnaf arasında sıkıntılar ve husumet var. Esnaftan taraf olduğum için bana iftira atıp, komplo kurdular. Ben ibadetli bir insanım. Erkeklere karşı cinsel eğilimim yoktur.” sözleriyle savundu. R.Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“YARGILAMASI DEVAM EDİYOR”



Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı bakkal hakkında, ‘çocukların cinsel istismarı’ suçundan ve her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 14 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, R.Y.Ö.’nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ÇOCUKLAR NEREDE?

Olaylar sonrasında ÇOGEM kapatıldı. Yurtta kalan çocukların akıbetiyle ilgili bazı iddialar bulunuyor. Yeldeğirmeni ÇOGEM yurdunda çalışan bir görevlinin gazetemize aktardığı bilgiye göre, yurdun kapatılmasının ardından, çocuklar İstanbul ve çevre illerdeki yurtlara dağıtıldı. Çocukların arasında tekrar Hatay ve Urfa’ya gönderilecekleri dedikodusunun yayılmasının ardından 6 çocuk gitmek istemedikleri için yurttan kaçtı. Yine aynı görevlinin iddiasına göre yurtlarda yeteri kadar yer olmadığı için bazı çocuklar bir süre Kadıköy yakınlarındaki nezarethanelerde kaldı ve hala bir kısmı kalmaya devam ediyor. Sözcü muhabiri Tugay Saday’ın 25 Ocak tarihli haberi de iddiaları doğrulayan nitelikte. Saday’ın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde “Yurtta bulunan yabancı uyruklu 60 çocuk ise farklı illerdeki çocuk yurtlarına gönderildi. İstanbul’da kalan onlarca yabancı uyruklu çocuk ise ortada kaldı. Yurt olmadığı için onlarca çocuğun bölgedeki polis merkezlerinin nezarethanelerinde kaldığı öğrenildi.”

BU İLK DEĞİL

Daha önce Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren binada yaşanan ilk istismar olayı bu değil. Bundan 12 yıl önce 2 erkek öğrenci, 16 yaşındaki T.K.'ya banyoda tecavüz etmiş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Daha sonra olayın boyutunun, basına yansıdığından çok daha büyük olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından dönemin Uluslararası Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı Murat Çuhadar, bir yıl içinde Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde kalan 7 çocuğun kendilerine gelerek, cinsel taciz ve tecavüz iddialarında bulunduklarını söylemiş, dönemim yurt yönetimini olayların üstünü örtmekle ve taciz vakalarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlamıştı.

SAİNT LOUİS İLKOKULU’NDAN YETİMHANEYE

Kadıköylü mimar Arif Atılgan’ın Yeldeğirmeni Kitabı’nda bu binanın tarihiyle ilgili çeşitli bilgiler veriyor. 1870’li yıllarda Moda’da kurulan Saint Joseph Koleji’nden bahseden Atılgan, şöyle devam ediyor: “Ancak o yıllarda Kadıköy’ün yoğun yerleşim bölgesi olan o zamanki adıyla Haydarpaşa’daki bugünkü adıyla Yeldeğirmeni’ndeki çocukların Moda’daki okula gidip gelmeleri oldukça zor oluyormuş. Özellikle ilkokul çocukları, henüz ulaşım araçları olmadığından, Moda’ya gidemiyorlarmış. Bu sebepten Hıristiyan ve Musevilerin çoğunlukta olduğu Yeldeğirmeni semtindeki çocuklar için burada Saint Joseph Koleji’nin ilkokul kısmı inşasına karar verilmiş. 1906 yılında Karakolhane Caddesi No:53’te açılışı yapılan bu okulun adı Saint Louis İlkokulu konmuş.”

Diğer yabancı okulların tümü gibi bu okulun da 1935 yılında eğitimi Türklere terk ederek 12. Mektep adını aldığını belirten Atılgan, şu bilgileri de ekliyor:

“Yılları konusunda yazılı bulamadığım ancak şifahi aldığım bilgilere göre 1940 yılında Mustafa Kemal İlkokulu olan bina, 1950-1955 yılları arasında İbrahim Ağa İlkokulu, 1955 yılından sonra Yetim Çocukları Yetiştirme Yurdu olarak kullanılmıştı. 1970’li yıllarda Kız Yetim Çocuklar Yurdu, 1990’lı yılların sonundan itibaren Sokak Çocuklarını Barındırma Yurdu, 2010’lu yıllarda Göçmenler Barınma Yurdu, 2014 yılından beri de Çocuk ve Gençlik Merkezi olarak kullanılmaktadır.”

Binanın Saint Louis İlkokulu olarak kullanıldığı yıllarda arka bahçe (Arif Atılgan’ın Yeldeğirmeni Kitabı’ndan)