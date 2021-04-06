Kanal İstanbul Projesi imar planlarına itiraz süreci başladı

Kanal İstanbul imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanarak askıya çıkarıldı. İstanbullular planlara e-posta yoluyla ya da elden dilekçe ile 24 Nisan'a kadar itiraz edebilir

“Çılgın Proje” olarak bilinen bilim insanlarının “yıkım” olarak tarif ettikleri “Kanal İstanbul” projesinde yeni bir süreç başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbulluların bütün itirazlarına rağmen projeyi 25 Mart tarihinde Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak askıya çıkarttı.

Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planlar, 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyecek. Mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edecek. Proje ile birlikte kentin nüfus da trafiği de en az yüzde 10 artacak. Üç aktif fay hattının geçtiği bölgede nüfus ve yapılaşma baskısı yükleneceği için afet riskini artacak.

İTİRAZLAR SÜRESİ 24 NİSAN'A KADAR

Askıya çıkarılan Kanal İstanbul revize planlarına itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbullular,

www.kanal.istanbul web sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzalayarak istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla iletebilir, ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edilebilir. İtiraz süresi 24 Nisan 2021 tarihinde son bulacak.

PLAN GEÇMİŞİ