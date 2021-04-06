Kanal İstanbul Projesi imar planlarına itiraz süreci başladı

“Çılgın Proje” olarak bilinen bilim insanlarının “yıkım” olarak tarif ettikleri “Kanal İstanbul” projesinde yeni bir süreç başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbulluların bütün itirazlarına rağmen projeyi 25 Mart tarihinde Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak askıya çıkarttı.
Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planlar, 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyecek. Mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edecek. Proje ile birlikte kentin nüfus da trafiği de en az yüzde 10 artacak. Üç aktif fay hattının geçtiği bölgede nüfus ve yapılaşma baskısı yükleneceği için afet riskini artacak.
İTİRAZLAR SÜRESİ 24 NİSAN'A KADAR
Askıya çıkarılan Kanal İstanbul revize planlarına itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbullular,
www.kanal.istanbul web sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzalayarak istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla iletebilir, ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edilebilir. İtiraz süresi 24 Nisan 2021 tarihinde son bulacak.
PLAN GEÇMİŞİ
- * Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 2019 yılının Aralık ayında askıya çıktı. 10 gün boyunca askıda kalan proje raporuna İstanbullular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarla itiraz etti.
- * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna yönelik itiraz süreci devam ederken kanalın çevresine kurulacak “Yenişehir” için 23 Aralık 2019’da “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı.
- * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 17 Ocak 2020’de, ÇED raporuna “ olumlu” karar verdiğini duyurdu
- * İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları, projenin hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı gerekçesiyle, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Aynı zamanda ÇED olumlu kararını, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri de yargıyı taşıdı.
- * İBB’nin başvurusunu değerlendiren İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs 2020’de oybirliği ile aldığı kararda; uyuşmazlığın teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması kararını verdi.
- * Yapılan itirazlar üzerine plan 22 Haziran 2020'de revize edildi. Yapılan değişiklik ile yaklaşık 37 bin hektarlık alanı kapsayan Yenişehir'in tüm imar uygulamaları için resmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılındı.