Kamu mücadelesini Kadıköylüler kazandı

Meteoroloji arsasına 45 katlı 4 adet gökdelen inşa eden Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasında kazanan taraf Kadıköylüler oldu. Mahkeme, belediyenin bir kamu tüzel kişisi olduğunu belirterek işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığına dikkat çekti

Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoroloji arsasına yaptığı “Four Winds” projesinin “inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketi haklı bularak belediyeyi 101 milyon 859 bin 43 TL maddi tazminata mahkûm etmişti. Taşyapı icra yoluna başvurarak belediyenin birçok taşınır ve taşınmazına haciz uygulattı.

KAMU GÖREVİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kadıköy Belediyesi tazminat kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Taşyapı’nın işin tamamına yakınını kredi kullanarak yaptığı ve finansman gider artışından kaynaklı zarar istemesinin mümkün olmadığını belirterek maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, manevi tazminat talebinin ise reddine karar verdi. Daha önce 101 milyon 859 bin 43 TL lira olan tazminat miktarı 44 milyon 159 bin 487 liraya indi. Dava Yargıtay 4. Hukuk Dairesine taşındı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, “Kadıköy Belediyesi’nin kamu tüzel kişisi olduğunu ve bu nedenle, işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığını” gerekçe göstererek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararının oy çokluğuyla bozulmasına hükmetti.

“KADIKÖYLÜLER KAZANDI”

Kararı değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Haksız yere açılan bir davaydı, adaletin geç de olsa yerine gelmesi iyi oldu. Bu sadece belediye için değil tüm Kadıköylüler için sevindirici bir haber. Halkımızın malını ve parasını kimseye vermeyeceğiz dedik. Hukuki mücadelemizi sürdürdük. Ve Kadıköylüler kazandı” diye konuştu.

Nuhoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu kararla birlikte kamunun haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğu konusundaki güven yeniden tazelendi. Bu konuda toplumsal bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Kamu kurumları, kamuyu savunurken eğer bu denli hırpalanırsa, vatandaş adına yapması gereken hizmetleri sağlıklı yapamaz. Kimse kendini hukukun üstünde göremez. Adaletin, hukukun, hakkın olduğu bir sistem her zaman insanları geleceğe daha sağlıklı taşır.”