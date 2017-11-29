Haftalık Bağımsız Gazete 30 Kasım 2017
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Kalamış'ta yapılaşmaya 110 bini aşkın itiraz

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın yapılaşmaya açılmaması için başlatılan imza kampanyasına 110 bini aşkın kişi katıldı

Kalamış'ta yapılaşmaya 110 bini aşkın itiraz
Gazete Kadıköy

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun, Türkiye’nin en büyük yat limanlarından biri olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmaya izin veren imar planını onaylaması ve limanının  36 yıllığına özelleştirmek üzere ihaleye çıkarmasına karşı tepkiler sürüyor. Kadıköy Belediyesi, kamusal  alan özelliği olan, aynı zamanda arkeolojik tarihi bulguların da olduğu yat limanının yapılaşmaya açılmaması için yasal haklarını kullanarak karara itiraz edecek.

Tüm Kadıköylüleri duyarlı olmaya çağıran Kadıköy Belediyesi’nin uluslararası imza kampanyası sayfası change.org üzerinden başlattığı kampanyası ise  devam ediyor. Kampanyaya şu ana kadar 112 bin kişi destek verdi.

Belediyenin çağrı metninde ise şu görüşlere yer verildi: “Bilirkişinin olumsuz raporuna rağmen Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirilerek sahile 15 bin m2 inşaat yapılmak isteniyor. Bu plan, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmanın önünü açacak. Sahile yapılacak otel ve ticaret alanı, sahilin Kadıköylüler ve halkın kullanımına kapatılması anlamına geliyor. Biz bu yanlıştan acilen dönülmesi için tüm yasal yollara başvuruyoruz. Nüfus ve trafik yoğunluğu oluşturacağı, yeşil alanı yok edeceği  ve ÇED raporu olmadığı için projeye itiraz ediyoruz. Biz bunu yaparken binlerce kişinin de bizim yanımızda olduğunu göstermemiz gerekiyor. Kalan sahillerimizi korumak, yapılaşmaya açılarak halkın elinden alınıp işletmelere verilmesini engellemek için Kadıköy Belediyesi'nin yanında olmanız dileğiyle.”

Etiketler; #fenerbahçekalamış #yatlimanı #kadikoy #kadıköybelediyesi #özelleştirme #yapılaşma #imzakampanyası
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