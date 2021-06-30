Kalamış için pedal çevirecekler

Fenerbahçe-Kalamış limanının özelleştirilmemesi için mücadele eden Kadıköylüler, 3 Temmuz Cumartesi günü biraraya gelerek Kalamış için pedal çevirecek

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Temmuz’da ihaleye çıkarılacak olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmemesi için dayanışma çağrısında bulundu. Dayanışmanın 3 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00’da Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenleyeceği etkinlikte, bisikletliler Kalamış’tan Caddebostan’a kadar pedal çevirecek. Saat 19.00’da ise müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması "Bu ihaleyle birlikte Kalamış kıyıları imara açılıp, inşa edilen yapılarla halkın kullanımı kısıtlanacak.Doğadan yana herkese ve tüm kurumlara çağrımızdır! Gelin Kalamış'ı betona ve ranta teslim etmemek için birlikte mücadele edelim" sözleriyle tüm İstanbulluları Kalamış için pedal çevirmeye çağırdı.