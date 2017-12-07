Kalamış için eylem planı hazır!

Kadıköy Kent Konseyi ve çevre gönüllüleri Kalamış Yat Limanı’ndaki yapılaşma planına itiraz etmek için eylem planı oluşturdu

Kadıköy’de bulunan sivil toplum örgütleri ve çevre gönüllülerinin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 36 yıllığına özelleştirilmek istenmesine ve yapılaşmasına karşı tepkileri büyüyor. Kadıköy Kent Konseyi’nin çağrısıyla bir araya gelen Kadıköylüler, Kalamış Yat Limanı ve Rıhtım’daki dolgu alanın imara açılmasıyla ilişkin önümüzdeki süreçte neler yapılacağını konuşmak için 2 defa toplantı yaptı. 1 Aralık Cuma ve 3 Aralık Pazartesi günü Kadıköy Kent Konseyi’nde düzenlenen toplantılara ilçede bulunan çevre gönüllüleri ve STK temsilcileri katıldı. Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in öncülüğünde gerçekleşen ilk toplantıda 7 kişilik komite üyesi seçildi. İkinci toplantıda ise komite üyeleriyle birlikte eylem planı oluşturuldu.

3 AŞAMALI EYLEM PLANI

Kadıköy Kent Konseyi’nin yapmış olduğu toplantılar neticesinde 3 aşamalı bir eylem planı oluşturuldu. Planda, çeşitli kurumların imzacı olarak katılabileceği basın açıklaması, Kadıköylülerin, Kalamış Yat Limanı işletme hakkı ihalesinin iptali için idare mahkemesine Hemşeri Davası açılması ve 6 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Fenerbahçe Kalamış Marina önünde Kadıköylülerin kitlesel katılımının sağlanması yönünde plan yapıldı.

68 KURUM İMZACI OLDU

Kadıköy Kent Konseyi tarafından 6 Aralık Çarşamba günü “Kıyılar Halkındır, Satılamaz, Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı Satışını Durdurun! başlıklı basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, özelleştirmeyi kabul etmediğini belirten 68 kurum da imzacı oldu. Sayısının her geçen dakika arttığı imzacı kurumlar arasında muhtarlıklar, meslek odaları, siyasal partiler, taraftar grupları ve dernekler yer aldı.

“KAMUNUN ELİNDE KALMALI”

Kadıköy Kent Konseyi’nin basın açıklamasının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Anayasamızın 43. Maddesinde “Deniz, Göl ve Akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikli kamu yararı gözetilmelidir” denilmektedir. Ancak öngörülen imar plan kararları ile halkın kıyı kullanımı engellenmekte, kıyı alanı yapılaşmaya açılmaktadır. Ayrıca, 3621 sayılı Kıyı Kanunun 5. Maddesinde “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikli kamu yararı gözetilir.” 6. Maddesinde “Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” diye ifade edilmektedir. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Alanı, II. Derece Doğal Sit Alanı, III. derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamında ayrıca I.derece Doğal sit alanı olan Fenerbahçe yarımadası komşuluğunda olması nedeniyle yapılaşmanın sınırlanması ve artırılmaması gereken bir konumdadır. Bu kapsamda, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kadıköy İlçesinde bulunan Fenerbahçe- Kalamış kıyı alanını 36 yıl süreyle özel şirketlere devrediyor olması eşitlik ve serbestlik ilkesine aykırıdır. Kıyılar, tüm toplumsal kesimlerin eşit ve serbest olarak yararlanabileceği alan sit olarak Kamunun elinde bulunması gerekir. Ayrıca, Fenerbahçe – Kalamış’ın yapılmak istenen imar planı değişikliği ile deniz ve kara alanların yapılaşmaya açılmaktadır. Tarihi Kent Merkezinde böylesi bir yapılaşma, ne altyapı ne tarihi değerler ne de bölgenin depremselliği açısından uygun değildir. Daha önce de planları ve satışı iptal edilen Fenerbahçe – Kalamış kıyıları, kamunun elinde kalmalı ve yapılaşmaya açılmamalıdır.”

HEMŞERİ DAVALARI AÇILIYOR

Kadıköy Kent Konseyi’nin eylem planında Hemşeri Davası da yer aldı. Kent Konseyi tarafından Hemşeri Davası’na ilişkin yapılan açıklama şu satırlar yer aldı: “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı İşletme Hakkı İhalesi işleminin iptali için İdare Mahkemesi’ne ‘Hemşehri Davası’ açıyoruz. Dava konusu, ihale sonucunda yapılacak inşaatlarla çevrenin nüfus yoğunluğunun, görüntüsünün, yaşam koşullarının tamamen değişeceği ve sahilden yararlanma imkanlarının kısıtlanacağıdır. Kadıköylü çevre sakinleri olarak ihalenin iptalini talep ediyoruz. Davaya müdahil olmak isteyen tüm Kadıköylüleri bekliyoruz. kentkonseyi@kadikoy.bel.tr adresine e-posta atarak veya (0216) 347 53 47 numaralı telefondan arayarak, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı İşletme Hakkı İhalesi İptali için açılacak davaya müdahil olabilirsiniz.”

KALAMIŞ’TA BULUŞULACAK

Eylem planın son aşamsında ise 6 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Kadıköylülerin kitlesel katılımıyla gerçekleşmesi planlanan buluşma yer alıyor. Kent Konseyi tarafından buluşmaya yönelik yapılan açıklama ise şöyle; “Yaşam ve karar hakkı için 6 Ocak’ta Fenerbahçe-Kalamış’tayız. Kalamış Yat Limanı’nın satılmasına, yapılaşmaya, Kadıköy Rıhtım’daki dolgu alanın imara açılmasına, bitmek bilmeyen inşaat yoğunluğu ve çevresel kirliliğe, oksijen almamamıza engel hava kirliliğine, halka sormadan masa başında alınan kararlara karşı Yaşam hakkımızı savunuyoruz, Fenerbahçe Kalamış’ta buluşuyoruz”

130 BİNİ AŞKIN İMZA

Kadıköy Belediyesi’nin uluslararası imza kampanyası platformu change.org üzerinden “Fenerbahçe-Kalamış sahili imara açılıyor. Bu yanlıştan geri dönülsün!” başlığıyla açtığı kampanya, 130 bini aşkın imzaya ulaştı.