Kadınlar şiddete karşı “KARAR ALDIM” diyor

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 6284 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalık yaratmak için Kadıköy’de bazı billboardlara “Karar Aldım” yazılı afişler astı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelenin temel mekanizmalarından biri olan 6284 sayılı Kanun’u geniş kitlelere anlatabilmek için Türkiye genelinde çalışma başlattı. Kampanya aracılığıyla; kadınlar şiddetsiz bir hayat kurma kararı aldıklarında, şiddetten uzaklaşmalarını sağlayacak koruyucu ve önleyici tedbirleri etkin olarak sunması gereken 6284 sayılı Kanun hakkında farkındalığı artırmak ve bu kanunun kadınlar için hayati önemini vurgulamak hedefleniyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı çalışmalar çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınlara yararlanabilecekleri hakları konusunda kapsamlı bilgi vermek için 6284 sayılı Kanun metni ve kanun ile faydalanabilecekleri destekleri bir araya getirerek www.kararaldim.org adlı mikro siteyi de hayata geçirdi. Site aracılığıyla, kadınların yaşadıkları şiddetten kurtulmak için faydalanabilecekleri tüm seçenekleri anlaşılır bir dil ve destekleyici bilgilerle anlatan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bu konuda daha geniş kitlelere ulaşmak için görsel materyaller ve filmler hazırladı.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Kampanya kapsamında Mor Çatı’nın da içinde olduğu Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşeni olan kadın örgütleri 12 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenleyip, broşür dağıtarak Kanun’un sağladığı haklar konusunda bilgilendirme çalışması yapıyor. Bu kapsamda Kadıköy Belediyesi’nin sağladığı billboardlara afişler asıldı.

Peki kadınlar şiddete karşı ne yapabilir?

“Şiddeti hayatımdan uzaklaştırmak için karar aldım” diyen kadınlar; 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet uygulayanı evden uzaklaştırabilir ve bu kişinin kendilerine yaklaşmasını engelleyebilirler.

“Can güvenliği tehdidi olmadan yaşamak için karar aldım” diyen kadınlar; acil olarak kalacak güvenli bir yere ihtiyaçları varsa 6284 sayılı Kanun sayesinde çocuklarıyla birlikte bir kadın sığınağına yerleşebilirler.

“Çocuklarımla beraber şiddetsiz bir yaşam kurmak için karar aldım” diyen kadınlar; şiddete maruz kaldığında, çocuklarını alarak evden ayrılabilir ve bunun için suçlu duruma düşmezler. 6284 sayılı Kanun kapsamında çocuklarının geçici velayetini alabilirler.

“Beni ısrarla takip edeni hayatımdan uzaklaştırmak için karar aldım” diyen kadınlar; 6284 sayılı kanun kapsamında onları ısrarla takip eden kişinin telefon, mail, sosyal medya veya herhangi bir yöntem aracılığıyla kendilerine ulaşmasının; konutuna, okuluna, işyerine ve kendisine yaklaşmasının engellenmesini sağlayabilirler.