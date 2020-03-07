Kadınlar Kadıköy’den Seslendi: Şiddete Hayır!

DİSK'li kadınlar 8 Mart etkinlikleri kapsamında Kadıköy'de biraraya geldi. Emek sömürüsü ve cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken kadınlar hükümete çağrı yaptı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Kadıköy’de biraraya geldi. 6 Mart Cuma günü Kadıköy İskele meydanında toplanan grup; işçi kadınların sağlıksız koşullarda düşük ücretli çalıştırılması, cinsiyete karşı iş bölümünün önlenmesi ve ILO 190 sayılı sözleşmenin kabul edilmesi konularında hükümete çağrıda bulundu.

Çok sayıda kadının katıldığı eylemin basın açıklamasını okuyan DİSK Birleşik Metal- İş üyesi Meltem Yıldızcoşkun “Ayrımcılığı, şiddeti, eşitsizliği, savaşı ve ekonomik krizi en derin yaşayan kadınlar oluyor. Türkiye tarım dışı kadın işsizliğinin yüzde 16’ları, genç kadın işsizliğinin yüzde 40’ları aştığı bir ülke haline geldi. 2018 yılında başlayıp halen etkilerini ağır bir şekilde hissettiğimiz ekonomik kriz kadınları daha da işsizleştiriyor, emeğini daha da ucuzlatıp değersizleştiriyor” dedi.

“ILO 190 SAYILI SÖZLEŞMESİ ONAYLANSIN”

Eylemde konuşan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Bizler DİSK’li kadınlar olarak, kadınlar için yaşanabilir, kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir ülke istiyoruz. Bizler tüm kadınları, yaşamlarında maruz bırakıldıkları eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı mücadeleye çağırıyoruz. Kadınlar için daha iyi bir dünya ve Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi uygulamasını ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanmasını ve 6284 sayılı yasayı savunacağımızı bildiriyoruz. Tüm kadınları yaşam ve iş güvencemiz için mücadeleye çağırıyoruz! Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi!” ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu sözlerine şöyle devam etti “Kadınların ikinci sınıf yurttaş ve işçi olarak görülmesi özellikle ülkeyi yönetenlerin bu konudaki tutumları kadına şiddeti olağan üstü arttırmıştır. 2019 Yılı kadın cinayetlerinin arttığı bir dönem oldu. Bu nedenle biz ekonomik şiddette dahil olmak üzere tüm şiddetle mücadele etmeye hazırız. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz. Siyasi iktidarın bu kadınları ikincil gören yaklaşımlarından vazgeçmesini ve bu konuda var olan kazanımlara dokunulmamasını istiyoruz”

Açıklama sonrası 8 Mart bildirisi dağıtan kadınların etkinlikleri, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu’nda düzenlenen sinevizyon ve tiyatro gösterimi ile devam etti.

KADINLARDAN 8 MART MESAJI

Toplumun her alanında aktif rol aldıklarını ve şiddetle omuz omuza mücadele vereceklerini belirten kadınlar günün anlam ve önemine ilişkin görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı. Tüm kadınların ortak görüşü emeğin güvence altına alınması, cinsiyet eşitsizliğin ortadan kaldırılması oldu.

Dilek Erçevik: Ben yaklaşık 5 senedir DİSK’e bağlıyım. Öncelikle 8 Mart’ın bir güne bağlı olmamasını, kadınların değerinin her gün bilinmesini istiyorum. Kadınların muhakkak sendikalı olması gerektiğini ve kadın erkek ayrımı yapılmadan eşit bir yaşam sürmesini istiyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarım.

Gizem Koçak: Bence biz birlikte daha güçlüyüz. Kadın erkek ayrımı yapılmayan, cinsiyet eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı bir yaşam diliyorum. Cinayet ve şiddet olaylarının önlenebildiği, kadın emeğinin ötekileştirilmediği ortamda yaşamak herkesin hakkı.

Gözde Ürer: Kadınlar toplumun temel yapı taşıdır. Her yerde ön planda olması gerçekten çok önemli. Yapılan yürüyüş, dağıtılan bildiri ve hazırlanmış özel gösteriler beni çok mutlu etti. Emekçi kadınların 8 Martını kutluyorum…