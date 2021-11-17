Kadınlar 25 Kasım’da sokakta!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadınlar hakları için Taksim ve Kadıköy’de sokağa çıkacak

Bianet Erkek Şiddeti Çetelesi’ne göre, erkekler ekim ayında en az 22 kadını öldürdü; 53 kadına şiddet uyguladı; dokuz kadına tecavüz, 280 kadını taciz etti. Anıt Sayaç’ın verilerine göre, 2021 yılının ilk 10 ayında 326 kadın öldürüldü.

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde her yıl olduğu gibi bu yıl da haklarını aramak için sokağa çıkıyor. 25 Kasım Kadın Platformu, tüm kadınları 25 Kasım Perşembe günü saat 19.30’da Taksim / Tünel’e çağırıyor. Ayrıca birçok kadın örgütünün çağrısıyla kadınlar 27 Kasım Cumartesi günü Kadıköy - Beşiktaş İskelesi’nde buluşacak.

“HEP BİRLİKTE SOKAKLARDAYIZ”

25 Kasım Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nden ilk çıkan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak kadınlara, LGBTİ+’lara dönük saldırılara karşı mücadeleye devam ettiklerini aktardı. Platform yaptığı çağrıda şunları ifade etti: “Erkek devlet şiddetinden cesaret alarak, başta göçmen kadınlara olmak üzere ırkçı saldırılar, tutuklu siyasi mahkumlara ve ziyaretçilerine çıplak arama ve şiddet, 6284’ü suistimal eden rektör, iktidara yakın isimlerin kadına şiddet failliklerinde cezasızlık, kaybedilen kadınlar, özellikle kadınları daha çok etkileyen, gittikçe artan yoksulluk ve emek sömürüsü, LGBTİ+’lara dönük nefret söylemleri; bunlara karşılık ise hayatını savunan kadınlara cezalar, müebbet… Bizim bu şiddet düzenine itirazımız var, umudumuz mücadelemizde, birbirimizde. İsyanımız bitmedi, 25 Kasım’da hep birlikte sokaklardayız.”

KADINLAR 27 KASIM’DA KADIKÖY’DE!

Birçok kadın örgütünün çağrısıyla 27 Kasım’da Kadıköy’de bir eylem gerçekleşecek. Eylemi düzenleyen örgütlerden biri olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri’nin üyesi Nurşen İnal, “Her kesimden kadınlar eğitim almak, çalışmak, şiddet gördüğü ilişkiyi bitirmek, mutsuzsa boşanmak yani kendi öznesi olduğu hayatıyla ilgili karar vermek için harekete geçtiğinde en yakınındaki erkekler tarafından şiddete uğruyor, öldürülüyor. Kadınlar haklı talepleri için ağır bedeller ödemek zorunda kalıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın bir gecede hukuksuzca geri çekilmesi, 6284 koruma kanununun etkin uygulanmaması nedeniyle kadınlar korunmuyor. Faillere adaletli, onarıcı, indirimsiz cezalar verilmiyor. Adaletsizlik, cezasızlık kadına yönelik şiddeti artırıyor. Kadınlar, en yakınındaki erkekler tarafından, en çok evli olduğu erkek tarafından, en çok ateşli silahlarla, en çok boşanma aşamasında öldürülüyor.” dedi.

İnal, çözüm olarak şiddetin ortaya çıkmayacağı bir toplum yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretilmesi ve yasaların, sözleşmelerin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. İnal “Kadınlar, kendi hayatlarıyla ilgili kararlarını tehdit altında olmadan özgürce vermek, sokaklarda arkasına bakmadan yürümek, ölüm korkusu olmadan boşanabilmek, şiddet görmeden, özgürce, eşitçe yaşamak istiyor. Bunun için de tüm zorluklara rağmen mücadeleden geri durmuyorlar. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'nin dört bir yanında meydanları doldurmaya, mücadeleye ve örgütlenmeye devam ediyorlar.” diye ifade etti.

YERELDE KADIN ÇALIŞMALARI

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetin sona ermesi için çalışmalarına devam ediyor. Belediye, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Flört Şiddeti Atölyesi, Kadın Dayanışma Birimi, Alo Kadına Yönelik Şiddet Hattı, Kadın Sığınma Evi ve Kadın Yaşam Evi ile hem kadınların şiddete karşı bilinçlenmelerini hem de şiddete maruz kalan kadınların güçlenmelerini sağlıyor.

Bir farkındalık atölyesi olan Flört Şiddeti Atölyesi’nde toplumsal cinsiyet, şiddet türleri ve güvenli ilişki kavramları uygulamalı çalışmalar ve paylaşımlarla gençlerle konuşuluyor. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı ise Kadıköy Belediyesi ve KİH - Yeni Çözümler Derneği işbirliğinde veriliyor. Programda, 16 hafta boyunca 18 yaş üzeri kadınlara, ekonomik, siyasi, medeni ve cinsel haklarını, kadın hareketi gibi konuları öğretmeyi hedefliyor. Programı düzenleyen ekip, bu programın bilinçlendirici ve güçlendirici bir program olduğunu söylüyor ve katılımcı kadınların bu programdan sonra özgüvenlerinin arttığını, kendini daha iyi ifade ettiğini, çalışma hayatına başladığını veya yarım kalan eğitimlerine devam ettiğini aktarıyor. Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde verilen Kadın Sağlığı Eğitim Programı ise 18 - 55 yaş arasındaki kadınlara 13 hafta boyunca kadın sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri üzerine eğitimler veriyor.

BİN 472 KADIN BAŞVURDU

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Kadın Dayanışma Biriminde ise kadınlara hukuki ve psikolojik destek veriliyor. Fiziksel, cinsel, ekonomik, sosyal, psikolojik, dijital şiddete maruz kalan kadınların desteklenmesi ve güçlenmesi için çalışmalar yapan Kadın Dayanışma Birimine 2021 yılı içinde bin 472 kadın başvurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Kadın Sığınma Evi, 2008 yılından beri şiddete maruz kalan kadınların güvenli bir yerde barınabilmeleri ve şiddetten iyileşebilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Alo Kadına Yönelik Şiddet Hattı ise şiddete maruz kalan veya tanık olan kişilere 08.00 - 17.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti veriyor.

KADIN YAŞAM EVİ HİZMETE BAŞLIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin Ağustos 2020’de açtığı Kadın Yaşam Evi, şiddet gören kadınların 12 yaşından büyük erkek çocuklarıyla yaşamalarına olanak sağlayan Türkiye’nin ilk sığınma evi olmuştu. Bu ay itibariyle Kadın Yaşam Evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ruhsatını aldı. 25 Kasım’dan itibaren kadınların Kadın Yaşam Evine kabul edilmeye başlanması hedefleniyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ekibi, Kadın Yaşam Evi'nin kadınlar için önemini şöyle anlatıyor: “Kadınların çocuklarından ayrılmadan, güvenli bir ortamda kalacakları alana sahip olmaları, kendi ayakları üzerinde duracak gücü bulmaları için desteklendikleri ve yalnız olmadıklarını fark ettikleri bir süreç olması hedefleniyor”

12 yaş üstü erkek çocukların yönetmelik gereğince sığınaklara kabul edilmediğini söyleyen ekip, “Bu nedenle kadınlar çocuklarını bırakmamak adına yaşadıkları şiddet döngüsüne devam etmekte ya da erkek çocukları devlet koruması altına alınmaktadır. Bu soruna çözüm olarak bu çocukların anneleri ile birlikte gelişim süreçlerini olumsuz etkileyecek bir durum yaşamadan güvenli bir ortamda kalmalarını sağlamak hedeflenmektedir” diyor. Kadın Yaşam Evi’nde kalmak isteyen kadınlar İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine başvurabilir veya Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin Kadın Dayanışma Birimi’nden detaylı bilgi alabilir.

ÖNEMLİ NUMARALAR

Polis: 155

Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı: 183

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0212 656 96 96

İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi: 0212 465 21 96/97

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Kadın Dayanışma Birimi: 0216 349 11 89

Kadıköy Belediyesi Alo Kadına Şiddet Hattı: 0216 349 9 349

İstanbul Barosu: 444 1 878

Ana görsel: Dilara Açıkyıldız / csgorselarsiv.org