Haftalık Bağımsız Gazete 27 Eylül 2019
Gündem
Her park toplanma alanı mıdır?
Her park toplanma alanı mıdır?
Gündem
Deprem toplanma alanları
Deprem toplanma alanları
Yaşam
Kadıköy’ün kayıp hamamları
Kadıköy’ün kayıp hamamları
Yaşam
Kadıköy'ün 32 yıllık tamircisi
Kadıköy'ün 32 yıllık tamircisi

Kadına şiddete karşı eylem

Onuncu Köy Derneği, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 28 Eylül Cumartesi günü Atatürk Heykeli önünde eylem yapacak. Müzik dinletisi ve dans gösterisinin de yapılacağı eylem saat 17.00’de başlayacak

Kadına şiddete karşı eylem
GazeteKadıköy

Açıklamasında, her geçen gün artan kadın cinayetlerinin sona ermesinin ancak eşitlikle mümkün olacağını belirten dernek, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması durumunda katledilen pek çok kadının hayatta olacağına dikkat çekecek. Tüm kadınların çağrılı olduğu eylem, öldürülen kadınları sembolize eden bir ağacın yapılması ve basın açıklaması ile sona erecek.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.