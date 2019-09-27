Kadına şiddete karşı eylem

Onuncu Köy Derneği, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 28 Eylül Cumartesi günü Atatürk Heykeli önünde eylem yapacak. Müzik dinletisi ve dans gösterisinin de yapılacağı eylem saat 17.00’de başlayacak

Açıklamasında, her geçen gün artan kadın cinayetlerinin sona ermesinin ancak eşitlikle mümkün olacağını belirten dernek, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması durumunda katledilen pek çok kadının hayatta olacağına dikkat çekecek. Tüm kadınların çağrılı olduğu eylem, öldürülen kadınları sembolize eden bir ağacın yapılması ve basın açıklaması ile sona erecek.