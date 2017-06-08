Kadıköy’ün ortak çalışma mekanı

Farklı meslek alanlarından serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve sosyal fayda odaklı çalışan grupları bir araya getiren ve çalışma alanı sunan “İDEA Kadıköy” hizmete açılıyor

Kadıköylülerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni projeler üreten Kadıköy Belediyesi, yine vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Çeşitli mesleki disiplinleri ile ilgilenen serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve çalışmaları ile toplumsal fayda gözeten oluşumları bir araya getiren “İDEA Kadıköy” Kadıköylülerin hizmetine açılıyor.

Kamuya açık ortak bir çalışma alanı olarak tasarlanan İDEA Kadıköy’de mekânsal ve fikirsel imkânlar yoluyla birlikte çalışma olanağı sunulacak. Etkinlik ve toplantı alanlarının Kadıköylülerle buluşması ile katılımcı bir sosyal ağ kurmak da hedefleniyor.

KİMLER KULLANABİLECEK?

Kadıköylülerin hizmetine açılacak yeni bir mekân olan İDEA Kadıköy’ün çeşitli kullanım alanları olacak. İki kattan oluşan İDEA Kadıköy’ün üst katı aylık kayıtlı kullanıcılar için hizmet verecek. 58 kişi kapasiteli bu katta ücretli olarak üye olan vatandaşların kendilerine özel çalışma masaları olacak, ayrıca bu alanda üyelerin kişisel eşyalarını saklayabileceği dolaplar yer alıyor. Kullanıcılar sınırsız internet hizmetinden faydalanabilecek. Bütün bu hizmetlerin dışında bu katta iki adet toplantı odası yer alıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde iş görüşmelerini ve toplantı odalarını bu odalarda gerçekleştirebilecek.

Kadıköy'de buluşma, çalışma ve paylaşma için tasarlanan yeni bir mekân olan İDEA Kadıköy’de farklı meslek gruplarına bağlı çalışanların kullanıcı olması göz önünde bulundurulacak. Farklı yaş gruplarından ve meslek sahiplerinden herkesin bir arada çalışmasına olanak yaratma hedefiyle yola çıkan İDEA Kadıköy aynı zamanda yeni sosyalleşme alanı olacak.

ETKİNLİK ODALARI OLACAK

İDEA Kadıköy’ün alt katı ise genel kullanıcılar için ayrıldı. Üyelik sisteminin bulunmadığı bu alanda da internet hizmeti sunulacak. Öğrenciler ödev, proje ve tez çalışmaları için İDEA Kadıköy’ü kullanabilecek. Öğrenciler dışında meslek sahibi diğer vatandaşlar da bu alanı kullanabilecek. Bu katta ayrıca iki adet etkinlik salonu bulunuyor. Bu odaların başka bir özelliği ise hareketli duvarlardan yapılması. 30 kişi kapasiteli bu odalar ihtiyaç halinde birleştirilebilecek. Bu şekilde oda 80 kişi kapasitesine yükselecek.

Etkinlik odalarında sinevizyon gösterimleri, panel, söyleşi ve toplantı gibi etkinlikler düzenlenebilecek. Özel kuruluşların belirli bir ücret karşılığında faydalanabileceği bu odalar sosyal fayda gözeten STK, dernek gibi kuruluşlara ücretsiz tahsis edilecek.

ÇOCUKLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

İDEA Kadıköy’de ayrıca bir de çocuk odası bulunuyor. 15 çocuğun günlük bakımının yapılabileceği bu odada alanında uzman personeller çocukların bakımından sorumlu olacak. Çocuk sahibi olan aylık üyelik sistemi ile kayıt yaptıran kullanıcılar dilerlerse çocuklarını bu yuvaya bırakabilecek.

KAFEDEN FAYDALANMAK MÜMKÜN

Uzun süre Moda Khalkedon olarak Kadıköylülere hizmet veren mekân, artık İDEA Kadıköy olarak vatandaşların kullanımına açık olacak. Konum olarak Kadıköy’ün en güzel manzarasına sahip bir yerde bulunan mekân, restaurant olarak kullanılmayacak. Ancak dileyen kullanıcılar mekânın geniş bahçesinden faydalanabilecek. Mekânın içinde bulunan İDEA Kafe’den de çay ve kahve servisinden yararlanmak mümkün olacak. Kafe, kullanıcı olmayan her vatandaşa açık.

“DÜŞÜNCE ORTAMI GELİŞECEK”

Yeni mezun ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara serbest çalışma ortamının sağlanacağını söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Burası özellikle yeni mezunlar ve gençlerin bütün çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekân olacak. Toplumda gençler kendi ihtiyaçlarını daha iyi belirliyor. Farklı meslek gruplarından olan insanların ortak çalışma alanını kullanması ile beraber bu mekânın bir sosyalleşme alanına dönüşmesini hedefliyoruz” dedi.

Dünyada buna benzer mekânların olduğunu söyleyen Nuhoğlu, şöyle devam etti, “Farklı disiplinlerdeki insanların bir araya gelmesi düşünce ortamını da geliştirecek. İnsan yalnız yaşayan bir canlı değil. Gruplar halinde yaşayan bir canlı. Bu şekilde çok daha fazla mutlu olacaklarını hem de daha fazla üreteceklerini düşünüyoruz. Bizim görevimiz insanları dinlemek. Yerel yönetim dinleyerek ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler getirerek başarılı olabilir. Bu projelerin temelinde kolektif bir akıl var. Biz herkesin düşüncesini önemsiyoruz. Kendimiz içinde her renk, her farklı düşünce bizim için bir ışık oluyor ve birleşerek ilerlemeye devam ediyor. Amacımız Kadıköy’de daha çok insana dokunan projeler üretmek. İnsanlarla iç içe olmak zorundayız. Yerel yönetimler insanlar için var.”

ÜYELİK KAYITLARI İÇİN…

Kadıköylüler buluşma, çalışma ve paylaşma için tasarlanan İDEA Kadıköy’de bir araya geliyor. Her yaştan ve meslekten vatandaşın kullanımına açık olan İDEA Kadıköy, haftanın 7 günü hizmet verecek. İDEA Kadıköy’de aylık üyelik sistemine kayıt olmak isteyen vatandaşlar, iletişim ve katılım taleplerini ideakadikoy@kadikoy.bel.tr mail adresine gönderebilir.

Adres: Caferağa Mahallesi, Küçük Moda Sokak, No:2, Kadıköy