Haftalık Bağımsız Gazete 07 Eylül 2019
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Kadıköy’ün kaldırımları yenileniyor

Kadıköy’de vatandaş ve muhtarların talepleri üzerine dar olan kaldırımların genişletilmesi, hasarlı olanların yenilenmesi için çalışma başlatıldı

Kadıköy’ün kaldırımları yenileniyor
GazeteKadıköy

Kadıköy’ün 21 mahallesindeki 52 noktada başlatılan çalışmalar kapsamında Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yenileme çalışması yapıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Acıbadem, Caferağa, Dumlupınar, Kozyatağı ve Suadiye mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan, Fen İşleri Müdürü Mukadder Çetiz ve mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği denetim sırasında Odabaşı, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

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