“Kadıköy’ün annesi”ne veda…

“Kadıköy’ün annesi” olarak bilinen Türkiye’nin ilk banka genel müdürü, şair, yazar, ressam, gönüllü sosyal destekçi Hatice Ayten Eti, yaşamını yitirdi. 8 Kasım Çarşamba günü hayatını kaybeden Eti’nin cenazesi, 9 Kasım Perşembe günü Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DOLU DOLU BİR ÖMÜR…

Rodoslu Mustafa Hikmet Bey ile Ramiye Hanım’ın kızı olan Eti, Ankara’da doğdu. Ankara Kız Lisesi ile Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Eti, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü’nden emekli olarak çalışma hayatını noktaladı. Türkiye bankacılık tarihinde ilk kez bir bankanın genel müdürlük görevini yürüten kadın unvanını aldı. Türkiye’de 400 banka şubesi kurdu, dış ülkelerde de şube faaliyetlerinde çalıştı. Mesleği ile ilgili birçok kurs ve seminerlere katıldı. Kendisi de muhtelif kurs, seminer ve dersler vererek öğretmenlik yaptı. Birçok kulüp kurdu ve birçok derneğin başkanlığı ve yönetiminde uzun yıllar görev aldı. Moda’da yaşamış olan Eti, Moda Kız Entitüsü’nün bütün sanat kurslarını bitirdi. Türkiye’nin her tarafını dolaştı, 1998 yılında ‘Kadıköy’ün Annesi’ seçildi. 9 kitap yazan, yazıları çeşitli dergilerde yayınlanan Eti’nin bestelenmiş 3 adet marşı, 12 adet şarkısı var. Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy’nin ilk Cumhurbaşkanlık resepsiyonuna, Hollanda Kraliçesinin düğününe davet edilmiş olan Hatice Ayten Eti, eski İran Kraliçesi Farah Diba’yı da tanıyordu. Çalıştığı yerlerden, kişi ve müesseselerden pek çok ödül aldı. Şahsen ve karma olarak pek çok resim, şiir, kitap ve fotoğraf sergisi açtı. Uzun bir LIONS hayatı olan Eti, bu kurumlarda pek çok görevde bulundu.

İstanbul Sanatçılar ve Sanatseverler Derneği, Kasev Vakfı, Yonca Kültür Derneği, Sevk ve İdare Derneği, Bankacılar Derneği, Anneler Derneği, İnsanlık Sanatı Derneği, Sigara İçmeyenler Derneği ve Ankara Kız Lisesi Derneği gibi pek çok STK’da kurucu ve üyelikleri vardır. Eğitime katkılar sağlayan Eti, bu güne kadar 76 adet Atatürk Kütüphanesi açtı, okul öncesi sınıflarının açılmasında yardımcı oldu, pek çok okula kitap, Atatürk tabloları, Atatürk’ün Nutku ve Türk Bayrağı armağan etti. 5000 çiftin düğünlerini, 3000 çocuğun sünnet düğününü yaptı. Atatürk ilkelerine sahip, Cumhuriyetçi, laik ve demokrat bir Türk kadını olan Eti, yaşamını sanata ve eğitime adamıştı.

ÖDÜL ALMIŞTI

Hatice Ayten Eti için 6 yıl önce bir onur gecesi gerçekleştirilmişti. Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından 10 Mart Perşembe günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Eti yaşamı ve hizmetlerini, anılarını izleyicilere anlatmıştı. Kar yağışına ve kötü hava koşullarına rağmen sevenlerinin yalnız bırakmadığı Eti’ye Fahrettin Kerim Gökay Hizmet Ödülü verilmişti.