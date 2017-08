Kadıköylünün “yüksek hız” ile imtihanı

Kızıltoprak sakinlerinin, hız denetim sistemi kameralarının Kızıltoprak ve Feneryolu arasına konulması isteği halen geçerliliğini koruyor. Sürücülerin caddede yüksek hız yapmasından bıkan vatandaşlar, kural ihlali yapan sürücülere ciddi yaptırımların da uygulanmasını istiyor

Bağdat Caddesi’ndeki vatandaşların “yüksek hız” ile imtihanı devam ediyor. Kadıköy’ün gözbebeği olarak anılan Bağdat Caddesi’nde geçtiğimiz yıl, sonu ölümle biten araba kazaları sonucunda hız sınırını ölçen kameralar yerleştirilmişti. Bağdat Caddesi başta olmak üzere Cemil Topuzlu, Çetin Emeç Bulvarı ve Bostancı sahil yoluna yerleştirilen kameralarla “Koridor Hız Denetim Sistemi” uygulaması resmen devreye sokulmuştu. Bu yöntem sayesinde lüks otomobillerin sürat denemesi yapmasının önüne geçilmesi ve hız sınırını aşan otomobillerin polis ekiplerince durdurulması hedefleniyordu. Bundan 5 ay önce 879. sayımızda gazetemizin okurlarından Kızıltoprak bölgesinde, koridor hız denetim sisteminin olmadığı ve bu bölgede yüksek hız yapıldığı yönünde şikâyetler almıştık. Şikayetler üzerine de Kızıltoprak semtine giderek esnaf ve vatandaşlara, “hız denetim sistemi aktif bir şekilde uygulanıyor mu?” sorusunu yöneltmiştik. Kızıltoprak’taki esnaf ve vatandaşların görüşlerini taşıyan ‘Kadıköylü hız kontrolü istiyor” başlıklı haberi de gazetemizin sayfalarına taşımıştık. Haberimizin üstünden 150 günlük bir süre geçmesinin ardından okuyucularımızdan yine Bağdat Caddesi’ndeki yüksek hıza ilişkin şikayetler aldık. Gazete Kadıköy olarak bir kez daha Kızıltoprak konumuna giderek esnaf ve vatandaşlara caddedeki araçların yüksek hız yapmasıyla ilgili değişen bir şey var mı diye sorduk.

“TABELA RÜZGÂRDAN KOPTU”

Bağdat Caddesi’ne yaptığımız yolculuğun ilk durağı Göztepe ışıklar mevkii olarak adlandırılan bölge oluyor. Bu konumda bizleri ‘koridor hız denetimi yazan’ sarı bir tabelanın karşılaması gerekirdi fakat bu tabelayı göremedik. Tabelanın rüzgârdan dolayı koptuğu bilgisini ise bizimle Ali Akdağ isimli 2 buçuk yıldır Göztepe ışıklarda simitçilik yapan esnaf paylaşıyor. Akdağ, Bağdat Caddesi’nde esnaflık yaptığı süre boyunca yüksek hıza ilişkin gördüklerini şöyle anlatıyor: “Bağdat Caddesi dediğimiz yerde sabah saatlerinden iş çıkışına dek yoğunluk var. Sık araç trafiğinden ötürü gündüz vakti otomobiller hız yapamıyor. Fakat ne zaman el ayak çekiliyor, caddedeki yoğunluk bir nebze olsun azalıyor o zaman işte gaza basılmaya başlanıyor. Araçların hızlarını denetleyen kameralar sürücüler için caydırıcı oluyor. Benim tam bulunduğum noktada koridor hız denetleme sisteminin olduğunu belirten sarı bir tabela vardı ama ne yazık ki rüzgârdan dolayı koptu ve halen de yerine takılmadı. Bu tabela insanların dikkatini çekiyordu ve caydırıcı bir özelliği de vardı. Caddeye yerleştirilen kameraların dışında bu noktaya özel ciddi uygulamalar getirilmeli. Uygulamaların da ciddi yaptırımları olmalı.”

“KORKUSUZCA YÜRÜMEK İMKÂNSIZ”

Göztepe ışıklardaki bir apartmanda 22 yıldır apartman görevlisi olan Ayhan Çoban ise her gece Bağdat Caddesi’nde yüksek hız yapıldığını belirterek, “22 yılda caddede değişen baya şey oldu ama trafikte değişen bir şey olmadı. Burada gördüğünüz gibi denetim kameraları var. Hız yapacak, aklına koymuş olan sürücü kameraları da takmıyor. Zaten belli bir maddi doygunlukta olduklarından dolayı da cezayı öderim hayatıma bakarım mantığı ile yaşıyorlar. Bizim istediğimiz emniyetin denetimlerini arttırması. Burada her akşam yarış var. Gece geç yatıyorum ve bunların hepsine de tanık oluyorum. Artık bu gördüklerimi telefona da çekeceğim. Yarışlar Göztepe’den başlıyor Kızıltoprak’ın sonuna kadar devam ediyor. Aşağımızdaki sahil şeridinde de aynı yarış durumu devam ediyor. Hatta oradaki arkadaşlardan durumun daha kötü olduğunu duyuyorum. Cemil Topuzlu’da baya hız yapıyorlarmış. Şu ana kadar yapılan uygulamalar yetersiz kalıyor. Vatandaşlar olarak can güvenliğimiz için çok daha ciddi önlemler alınmalı ve çözüm getirici uygulamalar getirilmeli. Geceleyin bu caddede korkusuzca yürümek imkânsız.” diye konuştu.

“DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

5 ay önce yaptığımız haberimizde Bağdat Caddesi’nde 15 yıldır simitçilik yapan Tahsin Yürekli isimli esnafa caddedeki yüksek hız, denetimler ve kazalara ilgili düşüncelerini sormuştuk. Yürekli’nin yanına haberimiz için tekrar uğradık ve 5 ay boyunca değişen bir şeyin olup olmadığını sorduk. Yürekli, değişen hiçbir şeyin olmadığının altını çizerek, “Burada ne yapılırsa yapılsın geceleyin lüks otomobillerin hız yarışı devam ediyor. Akşam olunca evime gidiyorum, sabah işimin başına geldiğimde ise komşularımdan gece yapılan hızla ilgili şikâyetler alıyorum. İnsanlar uyuyamadıklarını ve motor gürültülerinin sabaha kadar susmadığını söylüyor. Gerekli yerlere şikayetler de ediliyor ama ne yazık ki değişen bir şey yok. Yaptırımların daha keskin ve net olması gerekiyor. Caydırıcı olmayan yaptırımlar olduğu sürece hız yapan kişiler yine elini kolunu sallayarak hız yapmaya devam edecekler.” dedi.

“FREN SESİ DUYMUYORSUNUZ”

Cemil Topuzlu’da 16 yıldır ikamet eden mahalleli Raşit Eren ise geceleyin yarışların başladığını belirtiyor ve ekliyor: “Denetimler bir ara vardı ve iyiydi. Şimdi ise denetimler epeydir yok. Burada kazalar oluyor ama ne hikmetse fren sesi duymuyorum. Herkes aralıksız şekilde gaza bastığı için kaza anında da fren sesi duymuyorsunuz. Kazaların olmamasını istiyorsak bunların önceden önlemini almamız gerek. Bir sürücü eğer iki kere kaza yaptıysa bu sürücü tehlikelidir ve üçüncü de ehliyetine el konulmalıdır. Bu düşünce hepimize yerleşmeli ve uygulamaya da konulmalıdır. Cemil Topuzlu’ya acil olarak hız kontrolünü sağlayacak bir sistem getirilmeli.”

“BAHİSLİ ARABA YARIŞLARI YAPILIYOR”

Cemil Topuzlu’da ikamet eden bir diğer mahalleli Ümit Sarafyan ise haberi yaptığımız sıralarda telefonla gazetemize ulaşarak, geceleri yüksek hız yapan araçlar yüzünden büyük zorluklar çektiğini anlattı. Kendisiyle mahallesinde görüştüğümüz Sarafyan, yaşadıklarını şöyle dile getiriyor: “3 ay önce Cemil Topluzlu’ya taşındım. Taşındığımdan beri de araba yarışlarından ve hız yapan sürücülerin arabalarının egzoz sistemlerini modifiye etmesinden kaynaklanan yüksek sesten dolayı yaşamımız alt üst olmuş durumda. Yarışları gece 02.00 sularında başlıyor ve sabaha dek sürüyor. Eşimle birlikte geceleri uyku uyuyamıyoruz. Sabaha karşı uyuduğumuz 2 saatlik uykuyla işe gidiyoruz, günü geçiyoruz.”

Sarafyan’ın değindiği bir diğer nokta ise Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yapılan yarışların bahis oynanarak yapıldığı oluyor. Gençlerin bahis tuttuğu anlara tanıklık ettiğini belirten Sarafyan, durumu polise de bildirmiş ama aldığı yanıt tatmin edici olmamış: Polisi aradım ve bahisli yarış olayından söz ettim. Polis de bu olanlardan bilgilerinin olduğunu söyledi. Ceza yazmıyor musunuz diye sorduğumda ise biz artık yetişemiyoruz, ceza yazmaktan koçanlarımız bitiyor dedi. Polis bana açık açık yetişemediğini söylüyor. Hız yapmanın cezasının 90 ila 220 lira arasında değiştiğini ve sürücünün cezasını ödeyip hız yapmaya devam ettiğini söylüyor. O zaman böyle bir durum varsa yaptırımların arttırılması gerekir.”

Sarafyan, Selamiçeşme Trafik Denetleme Ekipler Amirliği’ne 12 Temmuz tarihinde resmi dilekçe vermiş ve yaşadıklarını yazmış ancak henüz cevap alamamış. Şimdilerde Caddebostan muhtarı Nihal Zengin ile başlatacakları imza kampanyasının hazırlığı içindeler. Caddebostan Muhtarlığı’na konulacak imza defteri ile Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu’daki yüksek hız, yarış, motor ve egzoz gürültüsünden rahatsız olan vatandaşlar imza atabilecekler. İmzalar da ilgili makamlara gerekliliklerin yapılması için teslim edilecek.

5 ay önce yaptığımız haberde kullandığımız fotoğrafta Göztepe ışıklarda ikaz tabelasının olduğu görülüyor…