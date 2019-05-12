Kadıköylüler sokaklarda: Her şey çok güzel olacak

Kadıköylüler yeniden sokağa çıkarak Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını protesto etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs Pazartesi günü AKP'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederek, seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Karar 7'ye karşı 4 oyla, oy çokluğuyla alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanması kararlaştırıldı.

37 gün süren itiraz sürecinin ardından toplanan YSK, İlçe Seçim kurullarından gelen sonuçları inceleyip karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun seçimden 17 gün sonra aldığı mazbatası, hükümsüz kaldı. YSK'nın iptal kararı, sandık kurulu başkanlarının yasaya uygun olmamasına ve kamu görevlisi olmayan 3500 sandık kurulu üyesinin seçimlerde görev almalarına dayandırıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs Pazartesi günü İstanbul yerel seçimlerini iptal etmesi ardından Kadıköy’de yoğun protesto eylemleri düzenlenmişti. Hafta boyu sokaklarda olan Kadıköylüler 11 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha biraraya gelerek, YSK’nın aldığı kararı protesto etti.

“Her şey çok güzel olacak” yazılı pankartı taşıyan vatandaşlar Altıyol’dan başlayarak Moda’ya yürüdüler. Kadıköylülerin de evlerinden destek verdiği yürüyüş sırasında, YSK’nın aldığı kararın siyasi olduğu ve İstanbul seçmenin hakkının gasp edildiği vurgulandı. Eylemde sık sık "Faşizme karşı omuz omuza”, “ Her şey çok güzel olacak” ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Yürüyüş Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen forumla devam etti. Düzenlenen forumun ardından eylem, Grup Vardiya'nın sahne almasından sonra sonlandırıldı.

SEÇİM TAKVİMİ

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin olduğu İstanbul için seçim takvimi nasıl işleyecek, yasaklar ve propaganda süreci ne zaman başlayacak?

13 Mayıs Pazartesi günü ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi mülki idare amirlerinden talep edilecek. Mülki idare amirleri, 15 Mayıs’ta kamu görevlileri listelerini ilçe seçim kurullarına gönderecek. Yine 15 Mayıs’ta ilçe seçim kurulları, seçime girecek siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak üye listelerini isteyecek.

GÖREVLİLER PARTİLERE BİLDİRİLECEK

20 Mayıs Pazartesi günü, ilçe seçim kuruluna bildirilen kamu görevlileri arasından ad çekme usulüyle sandık başkanları ve memur üyeleri belirlenecek. 21 Mayıs’ta ise kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilmeye başlanacak. YSK’nın bugün aldığı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesinin siyasi partilerle paylaşılması kararı böylece ilk kez 21 Mayıs’ta uygulanacak.

Kesin aday listeleri belirlenmesi ve birleşik oy pusulalarının basımına başlanması 27 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 27 Mayıs’ta başlanacak.

13 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Adaylar, miting yapmak istediği alanı, tarihi ve saati ilçe seçim kurullarına en son 8 Haziran’da bildirecek. Seçim propagandası ve yasakları 13 Haziran’da başlayacak. 16 Haziran Pazar günü ise seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması işlemleri tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi günü seçim propaganda süreci sona erecek ve oy verme günün saat 24.00’e kadar sürecek seçim yasakları başlayacak. 23 Haziran Pazar günü ise 10 milyonu aşkın İstanbullu seçmen sandık başına gidecek