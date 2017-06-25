Kadıköylüler Adalet Nöbeti’ndeydi

Kadıköylüler Adalet Yürüyüşüne destek vermek için Maçka Parkı’nda devam eden Adalet Nöbetine katıldı. Demokratik kitle örgütleri ve sendikaların destek verdiği Adalet Nöbeti’nde yeryüzü sofrası kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek için İstanbul'da Maçka Parkı'nda başlayan Adalet Nöbeti devam ediyor.

24 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen Adalet Nöbeti’ne Kadıköylüler kitlesel olarak katıldı. Kadıköylüler, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı çağrısıyla sabahın erken saatlerinde ellerinde Adalet yazılı pankat ve dövizlerle Kadıköy’den Maçka parkına gitti.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerinin katıldığı nöbette iftar saatinde yeryüzü sofrası kuruldu.

Demokratik kitle örgütleri, sendikaların destek verdiği Adalet Nöbeti’ne akşam saatlerinde Hayır Meclisleri, katıldı. Adalet Yürüyüşü'ne destek veren Hayır Meclisleri saat 19:30'da Beşiktaş Kartal Heykeli'nden Maçka Parkı'na yürüdü.

Adalet Nöbeti’ne destek veren bir başka isim de usta sanatçı Genco Erkal oldu. Genco Erkal da Adalet Nöbeti'ne destek vermek Maçka Parkı'nda sahnedeydi. Erkal Nazım Hikmet şiirlerini okudu.