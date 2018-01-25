Haftalık Bağımsız Gazete 26 Ocak 2018
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Kadıköylü çocukların karne heyecanı

Kadıköylü çocukların karne heyecanı
Gazete Kadıköy

Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu'nda 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı 1. dönem kapanış programı gerçekleşti.

Karne törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu katıldı. Öğrencilerin şiir, foklör gösterilerinin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin yaylı çalgılar konseri gerçekleşti.  Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri yaylı çalgılar konseri ile törene renk kattı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerin karneleri verildi.

Etiketler; #karne #kadikoy #tören
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