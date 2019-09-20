Kadıköy’e yeni metro hattı ve meydan projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy-Sultanbeyli arasında çalışacak yeni metro hattının çalışmalarını başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy meydan düzenlemesi için de projeyi başlattıklarını duyurdu

İBB ulaşım konusundaki atılımlarına devam ediyor. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü, 2017 yılında proje çalışmalarına başlanan 18.4 kilometrelik Kadıköy-Sultanbeyli Metro hattının proje tanıtım dosyasını Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’ne gönderdi ve yeni metro hattının müjdesi verilmiş oldu.

46 AYDA BİTECEK

11 Eylül 2019’da gönderilen dosyanın akabinde 17 Eylül’de ÇED süreci resmen başladı. Bedeli 4 milyar 653 milyon 264 bin TL olarak belirlenen yeni hattın inşaatı rapor süreci sonunda başlayacak. Metro inşaatının 46 ayda tamamlanması öngörülüyor.

Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerini kapsayacak yeni metro hattının 7 istasyonu olacak ve ekspress sefer özelliğini taşıyacak. Güzergahtaki istasyonlar ise Esatpaşa, Finans Merkezi, Ataşehir, Türk-İş Blokları, Ferhatpaşa, Samandıra, Veysel Karani olacak.

İncirli-Söğütlüçeşme Metrosu ile Altunizade İstasyonu'nda, Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu ile Esatpaşa İstasyonu'nda fiziksel olarak birleşerek Avrupa yakasına erişim de sağlanacak metro hattı, yapımları devam eden Göztepe-Ümraniye, Dudullu- Bostancı ve Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatları ile de entegre olacak.

MEYDAN İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Yeni metro hattı için atılan adımın dışında Kadıköy’ü ilgilendiren bir proje daha başlatılıyor. Buna göre Kadıköy’ün de dahil olduğu 20 meydan üzerinde çalışma sürüyor ve buradaki çalışmalar açılacak yarışmalar sonucu projelendirilecek.

29 EKİM MÜJDESİ

Harem ile Üsküdar arasında sahil düzenlemesi yapılacağını söyleyen İmamoğlu, “Bunun ilk provasını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını orada kutlayarak yapacağız. İstanbul cumhuriyet değerlerinin bir simgesi olacak. Türkiye'nin en büyük bayramı 29 Ekim'dir. Bu güzel cumhuriyetin coşkusunu bütün dünyaya gösterecek şekilde merkezi noktalarda kutlamalar yapacağız” dedi.

İmamoğlu merakla beklenen kreş projelerinin lansmanının da 28 Eylül’de yapılacağını belirtirken, “15 kreşin çalışmasına başladık. Bu yılın sonunda 1500-2000 çocuğumuzu bu kreşlere alabileceğiz. İlk planda da 150 kreş yapacağız. Kreşlerin tek amacı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak değildir. Kreş projesiyle çocukları kreşe gidemediği için hayata katılamayan kadınların da hayata katılmaları için öncü bir adım atmış olacağız” diye konuştu.