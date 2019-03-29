Kadıköy’e dair her şey bu raporda

Kadıköy Belediyesi ilçenin mevcut duruma ilişkin tespitlerin yapıldığı “Merkez Kadıköy” raporunu tamamladı. Kenti katılımcı bir süreçle geleceğe hazırlamayı hedefleyen rapor, Kadıköy ile ilgili çalışma ve araştırma yapmak isteyenler için bir rehber niteliğinde...

Kadıköy’de kaç okul, kaç hastane, park, iş yeri, konut var, hangi iş kolunda ne kadar iş yeri var? Bunları merak ediyorsanız artık hepsini tek bir yerde görebilirsiniz. Kadıköy Belediyesi, ilçenin mevcut durumuna ilişkin tespitlerin yapıldığı “Merkez Kadıköy” raporunu tamamladı. Mekansal stratejik plan mevcut durum raporu, Kadıköy ile ilgili çalışma ve araştırma yapmak isteyen herkes için rehber niteliğinde.

Kadıköy’ü katılımcı bir süreçle geleceğe hazırlamak ve kentin geleceğine halkla birlikte karar vermek üzere hazırlanan rapor aynı zamanda ilçe bazlı olması nedneiyle kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Belediyenin kendi ürettiği verilerin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan elde edilen verilerden de yararlanılarak hazırlanan raporda, Kadıköy’ün demografik yapısından, sosyokültürel özelliklerine, mekansal dönüşümünden, doğal koşullarına pek çok başlık incelendi ve ilçenin trafik yoğunluğundan yeşil alanlarına kadar haritası çıkarıldı.

Kadıköy’ün tarihsel mekansal gelişiminin incelendiği raporda, ilçede 1239 tescilli eski eser olduğu, eski eser bakımından en zengin mahallelerin 339 eser ile Rasimpaşa, 290 eserle Caferağa olduğu belirtiliyor.

Bir kısmını belediye hizmetlerinin oluşturduğu kentsel hizmetlerin ilçe içerisindeki durumunun da irdelendiği raporda, kamusal alanların yetersizliği, bilimsel verilerle ortaya konuyor ve bu alanların korunmasının Kadıköy için önemi bir kere daha bilimsel verilerle belgelenmiş oluyor.

Raporun bir diğer önemli bulgusu ise son yıllarda Kadıköy’de gürültü, hava kirliliği, trafik gibi çevresel sorunlara neden olan kentsel dönüşüm ve yeni inşaat faaliyetlerinin 2015 yılından itibaren azalma gösterdiği ve 2018 yılında minimum düzeye indiği tespiti... Bu düşme eğiliminin 2019 yılında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Raporda bir başka dikkat çekici yan ise Kadıköy’de hizmet sektörü içerisinde yüzde 44 paya sahip olan “Yaratıcı Endüstriler”in payı. Bu oran Kadıköy’ün sadece İstanbul ekonomisinde değil ülke ekonomisi içinde önemini ortaya koyuyor.

Raporun tamamı belediyenin resmi web sayfası http://www.kadikoy.bel.tr/stratejikplan/ sayfasından okunabilir.

KISA KISA KADIKÖY

* İlçe sınırları içerisinde; 664.424 metrekare kentsel ve tarihi sit alanı, 414.695 metrekare kentsel sit alanı ve 32.405 metrekare kentsel ve doğal sit alanı yer alıyor.

* Kadıköy’de toplam 591.121,43 metrekare alansal büyüklüğe sahip, 75 adet afet toplanma alanı ve 3 adet ana tahliye alanı bulunuyor.

* Nüfusun yaklaşık yüzde 10’u yalnız yaşıyor.

* Ticaret Odası verilerine göre 2016 yılında Kadıköy İlçesinde toplam 23.877 firma faaliyet gösteriyor.

* İlçede 70’i okul öncesi eğitim tesisi, 59’u ilköğretim tesisi, 26’sı ortağretim tesisi ve 9’u yüksek öğretim tesisi olmak üzere toplam 164 eğitim tesisi bulunuyor.

* Kadıköy genelinde 76 adet sosyo-kültürel tesis bulunuyor. Bu tesislerden 13'ü (%17) kültür merkezi, 3'ü (%4) sanat merkezi, 39'u (%51) tiyatro, 16'sı (%21) sinema ve 5'i (%7) müze.