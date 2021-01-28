Kadıköy’e 14 yeni Halk Ekmek büfesi

14 tanesi Kadıköy’de olmak üzere İstanbul’da 142 yeni Halk Ekmek büfesi açılıyor. İBB Meclisi’nde alınan karara göre yeni büfeleri sadece şehit yakınları, gaziler ve engelliler işletebilecek.

İBB Meclisi’nde haftalardır tartışmaya neden olan 142 yeni Halk Ekmek büfesi sonunda açılıyor. İBB Meclisi AKP grubu daha önce teklifi reddederek komisyona göndermişti. Meclisin ocak ayı toplantısında ise ek maddeler eklenerek teklif yeniden görüşüldü ve kabul edildi.

Karara göre büfeler sadece şehit yakınları, gaziler, yüzde 40 veya üzeri engelliler tarafından işletilecek. Daha önce İstanbul genelinde 177 Halk Ekmek büfesi vardı. Şimdi bu sayı 319’a yükselecek.

BAKKALLARA DA VERİLİYOR

İBB tarafından üretilen ürünler dışında bir satış yapılmayacak ancak yeni ürünler İBB bünyesinde eklenebilecek. Halk Ekmek ürünlerinin daha ulaşılabilir olması amacıyla talep eden bakkalların da satış yetkisi olacak. Halk Ekmek, şu anda İstanbul genelinde 373 bakkala da ürünlerini ulaştırıyor.

İBB Meclisi’ndeki tartışmada, 25 yıllık AKP döneminde sadece üç şehit yakınına büfe verildiğini belirten CHP’li meclis üyeleri, işletmeciler arasına kadınların da alınması gerektiğini söyledi. Bu talebi AKP’liler kabul etmezken, CHP’liler bu maddelerin, zorlamak için getirildiğini savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce 142 yeni Halk Ekmek büfe teklifinin reddedilmesi üzerine mobil büfeleri devreye sokmuştu.

BAKANLIK, GERİ ADIM ATTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen hafta pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayımlamıştı. İBB’nin mobil ekmek büfelerini de kapsadığı için sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirilen karar sonrası Bakanlık yeniden bir açıklama yaptı ve konunun İBB ile alakalı olmadığını duyurdu.

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, açıklama sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geri adım attığını söylerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile biz, ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı” dedi.

KADIKÖY’DE NEREDE OLACAK?

Kadıköy’de yeni açılacak 14 Halk Ekmek büfesinin bulunacakları yerler: