Kadıköy’den İstanbul’a deniz festivalleri müjdesi!

Caddebostan'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü'ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın bayram müjdesi damga vurdu

Tüm dünyada düzenlenen Red Bull Uçuş Günü etkinliği 6 yıl aradan sonra İstanbul’a geri döndü. Dördüncüsü yapılan etkinlikte yaratıcı kostümleri, el yapımı uçaklarıyla 35 takım yarıştı. 4 Ağustos Pazar günü 11.00’da başlayan yarışı Coffee Lovers takımı kazanırken, katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da vardı.

İmamoğlu, Red Bull Uçuş Günü etkinliği sonrası bir tweet ile İstanbul’da deniz festivalleri yapma müjdesi verdi. Başkan İmamoğlu, sahil hattındaki tüm ilçelerle işbirliği yaparak farklı alanlarda su sporları etkinliklerinin ve festivallerin organize edileceğini söyledi.

İmamoğlu’nun tweetine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şöyle yanıt verdi: “Biz hazırlıklara başladık, Sayın Ekrem İmamoğlu başkanım. 30 Ağustos’ta bütün İstanbul’u Moda sahile Zafer Bayramı kutlamamıza bekliyoruz.”