Kadıköy’den gidenler var

TÜİK’in verilerine göre; hem İstanbul’un hem de Kadıköy’ün nüfusu azaldı. Kadıköy’ün nüfusu 730 kişi eksilirken, kentsel dönüşümün sürdüğü Eğitim, Fikirtepe ve Dumlupınar mahallelerinin nüfusu az da olsa düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi olarak kaydedildi. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

İSTANBUL’UN NÜFUSU AZALDI

İstanbul’un nüfusu, 2019 yılında 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaşmıştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 yılı sonuçlarına göre; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2019 yılına göre bir kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

730 KİŞİ GİTTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere göre Kadıköy’ün nüfusu 481 bin 983 oldu. 2019 yılı sonuçlarına göre ise Kadıköy’ün toplam nüfusu 482 bin 713 olarak kaydedilmişti. Buna göre ilçenin nüfusu bir önceki yıla göre 730 kişi azaldı.

Kadıköy nüfusunun 263 bin 559’unu kadınlar, 218 bin 424’ünü ise erkekler oluşturdu. 2019 verilerine Kadıköy nüfusunun 264 bin 248’ini kadınlar, 218 bin 465’ini ise erkekler oluşturmuştu.

YAŞLI BİREY SAYISI ARTTI

TÜİK’in verilerine göre Kadıköy’de yaşayan 65 yaş ve üzeri toplam nüfusun sayısı da bir önceki yıla göre arttı. 2019 yılı sonuçlarına göre Kadıköy’de ikamet eden 90 bin 907; 65 yaş ve üstü vatandaşların sayısı 2020 yılı sonuçlarına göre 93 bin 151 olarak belirlendi. TÜİK’in sonuçlarına göre; Kadıköy’de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların 56 bin 725’ini kadınlar, 36 bin 426’sını ise erkekler oluşturuyor.

Kadıköy’deki 18 yaş altı nüfusun toplam sayısı da 68 bin 208 olarak belirlendi.

GÖZTEPE BİRİNCİ

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kadıköy’ün mahallelerinin nüfus oranı da değişim gösterdi. 2019 yılı verilerine göre toplam nüfusu 39 bin 833 olan Göztepe Mahallesi’nin 2020 yılına ait toplam nüfusu 591 kişi artarak 40 bin 424 kişi oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle binaların boşaldığı Fikirtepe, Eğitim ve Dumlupınar mahallelerinin nüfusu bir önceki yıla göre azaldı.

2020 verilerine göre mahallelerin nüfusu şöyle: Kozyatağı: 37 bin 657, Erenköy: 36 bin 3

Merdivenköy: 34 bin 336, Bostancı: 33 bin 789, 19 Mayıs: 32 bin 496, Sahrayıcedit: 31 bin 492, Acıbadem: 29 bin 748, Suadiye: 26 bin 560, Feneryolu: 26 bin 175, Caferağa: 22 bin 763, Caddebostan: 20 bin 871, Fenerbahçe: 20 bin 485, Hasanpaşa: 14 bin 556, Eğitim 13 bin 114, Rasimpaşa:12 bin 813, Dumlupınar: 12 bin 802, Fikirtepe: 11 bin 215 Osmanağa: 9 bin 39, Zühtüpaşa: 8199, Koşuyolu: 7 bin 446

KADIKÖY 11’İNCİ

TÜİK’in verilerine göre İstanbul’un en az nüfusuna sahip ilçesi Adalar olurken, en kalabalık ilçesi ise Esenyurt olarak açıklandı. Sonuçlara göre; Kadıköy, İstanbul’un nüfusu en kalabalık 11. ilçesi oldu.

Tüm ilçelerin nüfusu ise şöyle:

Adalar: 16 bin 33, Arnavutköy: 296 bin 709, Ataşehir: 422 bin 594, Avcılar: 436 bin 897, Bağcılar: 737 bin 206, Bahçelievler: 592 bin 371, Bakırköy: 226 bin 229, Başakşehir: 469 bin 924 Bayrampaşa: 269 bin 950, Beşiktaş: 176 bin 513, Beykoz: 246 bin 110, Beylikdüzü: 365 bin 572, Beyoğlu: 226 bin 396, Büyükçekmece: 257 bin 362, Çatalca: 74 bin 975, Çekmeköy: 273 bin 658, Esenler: 446 bin 276, Esenyurt: 957 bin 398, Eyüpsultan: 405 bin 845, Fatih: 396 bin 594, Gaziosmanpaşa: 487 bin 778, Güngören: 280 bin 299, Kağıthane: 442 bin 415, Kadıköy: 481 bin 983 Kartal: 474 bin 514, Küçükçekmece: 789 bin 633, Maltepe: 515 bin 21, Pendik: 726 bin 481, Sancaktepe: 456 bin 861, Sarıyer: 335 bin 298, Silivri: 200 bin 215, Sultanbeyli: 343 bin 318, Sultangazi: 537 bin 488, Şile: 37 bin 904, Şişli: 266 bin 793, Tuzla: 273 bin 608, Ümraniye: 713 bin 803, Üsküdar: 520 bin 771, Zeytinburnu: 283 bin 657.