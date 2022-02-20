Kadıköy’de zamlara karşı eylem

Hayat pahalılığına ve yüksek tutarlı faturalara karşı Kadıköy’de yapılan eylemde zamların gelir alınması ve enerji şirketlerinin kamulaştırılması talep edildi

Halkın hayat pahalılığına, zamlara ve yüksek tutarlı faturalara karşı tepkisi her geçen artıyor. Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar "Geçinemiyoruz" diyerek zamların geri alınmasını talep etti. Araların siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduğu 30’a yakın kurumun çağrısıyla gerçekleşen eylemde zamların geri alınması ve enerji şirketlerinin kamulaştırılması talep edildi.

“ISINAMIYORUZ, BARINAMIYORUZ, BESLENEMİYORUZ!”

Kadıköy’de yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu kış günü bizi bu meydanda buluşturan, artık ülkemizde yaşamak için direnmek dışında bir yol kalmamış olması. Ya evimize, işyerlerimize gelen fahiş faturaları kabul edip soğukta, karanlıkta yaşamaya alışacağız ya da bir avuç şirketin kasaları dolsun diye halka ödetilmeye çalışılan bu faturayı yırtıp atacağız. Biz insanca yaşamak istiyoruz. İstanbul’un ve Türkiye’nin dört bir yanında sokaklara çıkan binlercemiz aynı sözü söylüyoruz. Zamlar geri alınsın! Sadece faturalar değil her şey ateş pahası. İstanbul’da ulaşıma %36 zam geldi. Kiralar bir yılda en az %58 arttı. Gıda fiyatları ise alıp başını gitmiş vaziyette. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre bile %50’lere dayanmış vaziyette ama gerçeği çok daha fazla. Isınamıyoruz, beslenemiyoruz, barınamıyoruz. Halk geçim sıkıntısı altında ezilirken patronlar servetlerine servet katıyor.”

"ZAMLAR GERİ ALINSIN"

“Enerji hakkımızı çaldılar, halka zamlı sattılar” denilen basın açıklamasında, "Bizler; İstanbul'da siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine, kadın örgütlerinden ekoloji örgütlerine, dayanışma meclislerinden derneklere geniş bir bileşenle başta enerji olmak üzere halkın hayatını giderek zorlaştıran zamlara karşı bir araya geldik. Biz bu zamları geri aldıracağız. Taleplerimizi burdan bir kez daha yineliyoruz. Zamlar geri alınsın! Faturayı tekeller ödesin, temel tüketimde vergiler kaldırılsın, her haneye 230 KiloWatta kadar bedava elektrik sağlansın, enerji dağıtım ve üretimi kamusal olarak sağlansın, şirketlere el konulsun ve halkın denetimine açık halkın yararına planlansın, yoksuldan alıp zengine veriyorlar. Biz bu zamları geri aldıracağız!” sözlerine yer verildi.

“SEFALETE KARŞI ÇIKALIM”

Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) İstanbul 1.Bölge Milletvekili Musa Piroğlu ise şunları söyledi: “Ülke ağır bir yoksullaşma yaşıyor ve zamlar insanların hayatını çekilmez hale getirmiş durumda. Gerek elektrik ve doğalgaz zamları gerekse insanların yaşam koşullarının karşılanamaz hale gelmiş olması ciddi bir öfkeyi ve kızgınlığı da beraberinde getiriyor. Ülkemiz dünya yoksulluk sıralamasında ilk 10’a girdi, büyük bir yoksullaşma yaşandı. Çalışma koşulları kötü, ücretler düşük ve enflasyon yükseliyor. Yüksek enflasyon sabit gelirliler için alım gücünün düşmesi anlamına geliyor. Bugün aslında tüm bunlara karşı tepki göstermek için buradayız çünkü yaşam bize şunu öğretti; taleplerimizin peşinden sesimizi duyuramıyorsak bunun bir karşılığı yok. Ben milletvekiliyim, mecliste bunları dile getiriyoruz fakat biz boş sıralara konuşuyoruz. Bugün sesimizi duyurmak, tepkimizi güçlendirmek ve halka da bunun çağrısını yapmak istiyoruz. Sesimizi güçlendirelim, bu sefalete karşı çıkalım.”

“ZAMLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Eyleme katılan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eğitim Sektereri Nesimi Özcan, “Hayat pahalılığını ve zamları protesto etme için bugün buradayız. Zamların geri çekilmesini istiyoruz. İnsanların içine düştüğü bu geçim zorluğunu dile getireceğiz. Taleplerimiz zamların geri çekilmesi, çalışan insanlara zam yapılması, işten atılan işçilerin işlerine geri dönmeleri, hayat koşullarının iyileştirilmesidir.” dedi.