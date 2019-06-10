Kadıköy’de seçim çalışması gerginliği

Kadıköy vapur iskelesine konan polis bariyerleri nedeniyle yolcular vapura binmek için AKP standının önünden geçmek zorunda kalıyordu. Tepkiler üzerine bariyerler kaldırıldı

Kadıköy Rıhtım’da seçim çalışmaları sırasında gerginlik yaşandı. AKP, CHP standını engelleyecek biçimde led ekran ve stant kurmaya çalışırken polis de vapurdan inenlerin CHP standı ile irtibatını kesecek biçimde bariyerler koymuştu. Bariyerler halkın tepkisi nedeniyle bugün kaldırıldı.

Kadıköy’deki Karaköy-Eminönü İskelesi önünde bulunan AKP ve CHP seçim stantları günlük faaliyetlerini sürdürürken AKP’li görevliler CHP standını engelleyecek şekilde dev bir led ekran kurmaya çalıştı, ikinci stantlarını CHP standını engelleyecek biçimde yanına açmak istedi.

AKP’nin kurduğu led ekrandan çıkan yoğun ses nedeniyle CHP’liler, seçim çalışmasının karşılıklı anlayışla yapılmasını istedi, bunun üzerine AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.

“KENDİ ALANI VARKEN BİZİM ALANIMIZA DA KURMAK İSTİYORLAR”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin yaşananları şöyle anlattı: “Seçim alanı kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşadık. Biz, çadır bölgemizde her zaman kullandığımız belli bir alanı kullanıyoruz. AKP ise hem ön tarafta kendi alanı varken bir de bizim standımızın yanına led ekran ve stant kuruyor. İskelenin üstü de AKP pankartı ile kaplı. Bu etik ve hoş değil. Daha önceki seçimlerde tüm partiler yarımşar saat müziklerimizi açıyor, ayrı yerlerde bildirilerimizi dağıtıyorduk. Ancak AKP iki ayrı yerde sadece kendi sesini duyuracak şekilde stant açmaya çabalıyor.” Narin, İmamoğlu çalışmasına da ilginin her yerde çok yüksek olduğunu ekleyerek sözlerini sonlandırdı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da attığı tweetle engellemeyi şöyle duyurdu: “AKP’liler Kadıköy'deki Ekrem İmamoğlu standını engelleyecek şekilde led ekran kurmak istediler. Tepkiler sonucu ekranı karşıya çektiler. Provokasyona gelmeyeceğiz. Kadıköy'e vapurla gelenler, çıkış kapısına konulan bariyerlerin içinden geçmek zorunda bırakıldı. Bu koridor, AKP standının önüne yönlendiriyor sizi. Ve AKP standını görmek zorunda kalıyorsunuz. Karşıdaki diğer partilerle iletişiminiz kesiliyor. AKP’yi görmeden geçmek yok.”

PROPAGANDA DEĞİL PROVOKASYON

Alanda bulunan “İstanbul Seninle Kazanacak” inisiyatifinden Tuğçe Özçelik ise durumu şöyle değerlendirdi: “AKP’liler sürekli bize doğru işaret yapıyorlar. İnsanlara propaganda amaçları yok provokasyon amaçları var. Polis sayesinde de iskeleden çıkan hiç kimsenin CHP ile temas etmemesi sağlanmaya çalışıldı. AKP’nin led ekranı ve çadırları hemen 20 metre yakında da var. Yaşananlar provokasyondan başka bir şey değil”

Dün yaşanan tartışma sırasında orada bulunan Koray Türkay, CHP’li stant görevlisinin AKP standına gelerek sesi kısmaları yönünde uyarıda bulunduğunu ancak AKP’lilerin üzerine yürümesiyle gerginliğin başladığını aktardı ve “CHP’liler rica etti, ortaklaşarak yarımşar saat herkes yapmalı diye. Onu söyleyen arkadaşa saldırdılar. Bunun ardından polisler geldi ve insanların AKP standını görebileceği şekilde meydan dizayn edildi. CHP, İYİ Parti ve diğer stantlar kafese alınmış gibi oldu.” dedi