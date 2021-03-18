Kadıköy’de online ruhsat dönemi

Kadıköy’de işyeri açmak ve çalışma ruhsatı almak isteyen yurttaşlar online başvuru yapabilecek

Kadıköy Belediyesi, pandemi nedeniyle belediye binasına gelişlerin azalması ve teması en aza indirmek için başlattığı uygulamalara ruhsat alımını da ekledi. Kadıköy’de işyeri açmak ve çalışma ruhsatı almak isteyen yurttaşlar belediyeye gelmeden, bilgisayar üzerinden de gerekli işlemleri yerine getirebilecek. Gayri Sıhhi Ruhsat, Sıhhi Ruhsat, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatı almak isteyenler internet sitesinde belirtilen evrakları tamamlayarak https://www.kadikoy.bel.tr/genel/is-yeri-acma-ve-calisma-ruhsat-basvurularinda-online-randevu-sisteme-acilmistir adresinden başvuru yapabilirler.