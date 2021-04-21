Kadıköy’de kiralar yüzde 10 arttı

Deprem riski, kentsel dönüşüm ve korona virüsü salgını İstanbul’da ve Kadıköy’de kira ücretlerinin artmasına neden oldu. Kadıköy’de son bir yılda kira bedellerinde yaklaşık yüzde 10 oranında artış yaşandı

Deprem riski nedeniyle son yıllarda kira fiyatlarının yükseldiği mega kent İstanbul’da bu yıl da kira bedelleri artış gösterdi. Son verilere göre İstanbul’da ortalama kira bedeli bin 667 lira oldu.

Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme ve Lokasyon Analizi Platformu endeksa.com’un gazetemizle paylaştığı verilerine göre, İstanbul’daki konut kiralarında son bir yılda yüzde 10,81 artış oldu. İstanbul genelinde konutun metrekare kira bedeli ortalama 17 TL olarak gösterildi. Endeksa’nın verilerine göre son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli oldu.

CADDEBOSTAN BİRİNCİ

Endeksa’nın paylaştığı bilgilere göre Kadıköy genelinde konutun metrekare kira bedeli ortalama 24,11 TL. Kadıköy’de son bir yılda kira oranlarında yüzde 10 oranında artış yaşandı. Kira ücretlerinde İstanbul ortalamasının üstünde olan Kadıköy’ün en pahalı ilçesi ise Caddebostan olarak belirlendi. Bu mahallede metrekare kira bedeli 34 TL iken, bir dairenin ortalama fiyatı ise 4 bin 900 TL. Caddebostan’dan sonra ise ikinciliği Fenerbahçe ve Suadiye mahalleleri paylaştı. Bu iki mahallede de metrekare kira bedeli ortalama 32 TL olarak belirlenirken, Fenerbahçe’de ortalama kira bedeli 4 bin 670, Suadiye’de 4 bin 150 TL.

2 BİNİN ALTINDA ÜÇ MAHALLE VAR

Tabloya göre Kadıköy’de kira fiyatlarının en uygun olduğu mahalleler; Hasanpaşa, Rasimpaşa ve Eğitim. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yavaş ilerlediği ve bu nedenle eski binaların bulunduğu bu üç mahallede ortalama kira bedeli 2 bin TL’nin altında. Hasanpaşa’da ortalama kira bedeli bin 750 TL olarak belirlenirken, Rasimpaşa’da bin 960 TL, Eğitim Mahallesi’nde ise bin 964 TL oldu.

DİĞER İLÇELERDE DURUM NE?

Diğer ilçelerdeki kira bedelleri ortalama olarak şöyle: Erenköy; 3 bin 560 TL, Göztepe; 3 bin 400 TL, Feneryolu; 3 bin 25 TL, 19 Mayıs; 2 bin 785 TL, Bostancı; 2 bin 750 TL, Kozyatağı; 2 bin 700 TL, Caferağa; 2 bin 690 TL, Sahrayıcedit; 2 bin 566 TL, Zühtüpaşa; 2 bin 456 TL, Fikirtepe; 2 bin 380 TL, Koşuyolu; 2 bin 300 TL, Dumlupınar; 2 bin 260 TL, Merdivenköy; 2 bin 208 TL, Acıbadem; 2 bin 115 TL, Osmanağa; 2 bin 115 TL.

EN YÜKSEK ARTIŞ FİKİRTEPE’DE

Endeksa’nın paylaştığı verilerde son bir yılda Kadıköy’deki kira artışlarının oranlarına da yer verildi. Buna göre, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği ve yeni apartmanların inşa edildiği Fikirtepe, Dumlupınar ve Eğitim; kira bedellerinin son bir yılda en çok artış gösterdiği mahalleler oldu. Fikirtepe Mahallesi’nde kira bedelleri yüzde 30 oranında artarken, Dumlupınar Mahallesi’nde bu oran yüzde 20, Eğitim Mahallesi’nde ise yüzde 19 olarak belirlendi.

PANDEMİ ETKİLİ OLDU

Peki İstanbul’da ve Kadıköy’de kira bedelleri her yıl neden artıyor? Gayrimenkul danışmanı Cihan Albayrak, 2019 Eylül ayında meydana gelen Marmara depremi ile insanların yeni binalara yöneldiğini, bu talebin de kiraları yukarı yönlü hareket ettirdiğini söyledi.

2020 yılına kadar ciddi bir konut adedi olduğunu ifade eden Albayrak, “Bu durum hem satılıkta hem de kiralıkta arz fazlalığı meydana getiriyordu. 2020 yılı itibari ile pandemi başladı. Bu defa da pek çok insan yer değişikliğine gitmemeyi tercih etti. İhtiyacı olan insanlar var olan alternatifler üzerinden hareket etti ve arzın çok fazla olmaması fiyatların y eniden yukarı çıkmasına sebep oldu.” dedi.

Kiralık daire sayısında son bir yılda yüzde 30 oranında azalma yaşandığını söyleyen Albayrak, şöyle devam etti: “İnsanlar pandemi süreci nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Hastalığı kapma riski nedeniyle önemli bir çoğunluk zorunlu olmadıkça yer değişikliğine gitmiyor. Kiracıların oturduğu kira fiyatları güncel kiraların çok altında kaldı, herhangi bir yer değişikliği daha fazla kira ödemek anlamına geliyor. Bu yüzden insanlar mevcut evlerinde kalmayı tercih ediyorlar.”

KADIKÖY’E TALEP VAR

Pandemiyle birlikte ekonomik durumu elverişli olan insanların rezidanslardan ziyade dışarı çıkıp nefes alabileceği alanları tercih etmeye başladıklarını belirten Albayrak, Kadıköy’de kira bedellerinin yükselme nedenini ise şöyle açıkladı: “Kadıköy bölgesi yaşam kalitesi olarak İstanbul’un birçok ilçesine göre oldukça iyi. Çarpık kentleşmenin zayıf olduğu, nitelikli yaşam alanlarının yoğun olduğu Kadıköy’de insanlar nefes alabileceği yerler bulabiliyor. Tüm bu tercihler de kiralarda artışa sebep oluyor. Uzun bir süre de bu durumun devam edeceğini düşünüyorum.”dedi.

Kira ücretlerinin yükselmesinin tüketiciyi zor durumda bıraktığını ifade eden Albayrak, “Bu konuda kiracıyı koruyacak kanunlar belli ancak devletin yeniden kiraya verilen gayrimenkullerin alt veya üst limitini belirlerken müdahil olması çok zor. Bu durum karşısında denetim yapması neredeyse imkansız” diye konuştu.