Kadıköy’de iki konserle bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı ve Kalamış Atatürk Parkı’nda coşkuyla kutlandı. Özgürlük Parkı’nda Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke, Kalamış Atatürk Parkı’nda ise Göksel ve Kalben sahne aldı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Kadıköy’de sabah saatlerinde, İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Çelenk koyma törenine Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçe protokolü ve Kadıköylüler katıldı.

Akşam ise Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı iki büyük konserle kutladı. Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke Özgürlük Parkı’nda bestelerini ve Cumhuriyet şarkılarını Kadıköylüler için seslendirdi. Konser başlangıcında ilk olarak Nazım Hikmet şiirleri okundu. Özgürlük Parkı’ndaki 30 Ağustos Zafer Bayram kutlamasına 600’e yakın Kadıköylü katıldı.

“CUMHURİYETİN KALESİ KADIKÖY”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı konuşma öncesinde sanatçılar Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’ye çiçek verdi. Odabaşı, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün yine bir büyük zaferi kutlamak için buradayız. Cumhuriyetin yıkılmaz kalesi Kadıköy’ün belediye başkanı olarak bu coşkuyu paylaştığınız için size ve sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Falih Rıfkı Atay’ın kitabında vardı. Bir gün Mısır’da bağımsızlık davası için çalışan liderlerden biri Gazi Mustafa Kemal’in kapısını çalar yanına gelir. Der ki, ‘Bizim hareketimizin başına da geçmek ister misiniz?’. Gazi düşünür, olabilecek bir şey değildir. Der ki, ‘Yarım milyon bu uğurda ölür mü?’. Adamcağız bakar, ‘Fakat paşa hazretleri, yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz olacaksınız ya.’ der. Paşa, ‘Benimle olmaz. Benimle olmaz beyefendi hazretleri. Yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse o vakit gelip beni ararsınız, bulursunuz’ diye cevap verir. İşte bugün burada bu aziz milletin zaferini ve onları bu zafere taşıyan başkumandan ve silah arkadaşlarının zaferini kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, yaşasın Mustafa’nın yolunda gidenler, yaşasın Mustafa Kemal’in yolunda gidenler, yaşasın müfettiş Paşa’nın yolunda gidenler, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yolunda gidenler, yaşasın ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenler, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali de kapanışını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaptı. Bugüne özel düzenlenen konserde müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne aldı.

Yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Kalben saat 20.00’de, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin önemli yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da sahne alarak, sevilen şarkılarını Kadıköylülerle birlikte söyledi.

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN'E KONSER ÇIKIŞI SALDIRI

Özgürlük Parkı’ndaki konserin ardından sanatçı Güvenç Dağüstün’e bir saldırı gerçekleştirildi. Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır" demişti.

Dağüstün daha sonra olayı şöyle anlattı: “Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş"