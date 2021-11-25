Kadıköy’de ‘geçinemiyoruz’ eylemi

Hayat pahalılığını ve dövizdeki artışı protesto etmek için Kadıköy’de toplanan gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığını protesto etmek için 24 Kasım gecesi Kadıköy’de protesto gösterisi yapıldı. “Hükümet istifa” sloganıyla gösteri yapan gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

24 Kasım akşamı olası gösterilere karşı polis Kadıköy’ün birçok noktasını barikatlarla kapattı. Bahariye Caddesi ve Boğa Meydanı’nı barikatlarla giriş-çıkışlara kapatan polis, toplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Grup dağılmayınca müdahaleye başladı. Müdahale ile ara sokaklara dağılan eylemciler burada da protesto gösterisine devam etti.

Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. Kadıköylü esnaflar ve balkonlara çıkan vatandaşlar, ıslıklarla eylemcilere destek verdi.