Kadıköy’de ev fiyatları yüzde 95,3 arttı

BETAM’ın sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre, Kadıköy'de satılık konut fiyat artışı yüzde 95'i, İstanbul genelinde ise yüzde 50’yi aştı. Son bir yılda ise İstanbul'da kiralar yüzde 70 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı ekim ayı konut piyasası görünümü raporu yayınlandı. Geçen yılın ekim ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 47,5 artarak 4 bin 940 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 50,3, Ankara’da yüzde 39,5 ve İzmir’de yüzde 34,6 artış gösterdi. Bu verilere göre, ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 6 bin 736 TL, Ankara’da 3 bin 230 TL, İzmir’de ise 5 bin 782 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış gerçek satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde arttı. Aynı şekilde ucuz ve lüks konutların satılık ilan metrekare fiyatlarında da artış devam etti, satılık konut ortalama metrekare fiyatı ucuz konutlarda 2 bin 541 TL’ye, lüks konutlarda ise 15 bin 290 TL’ye yükseldi.

ARTIŞ YÜZDE 50’Yİ GEÇTİ

2018 Eylül-2019 Ekim arasında satış fiyatı artış oranları en yüksek yüzde 7 olarak kaydedilirken, 2019 yılının Kasım ayından sonra ise satış fiyatındaki artış oranı giderek yükseldi. 2021 Ekim ayında satış fiyatındaki yıllık artış oranı ise yüzde 50,3’e kadar çıktı ve İstanbul yüksek satış fiyatı artışlarının gerçekleştiği illerden biri oldu.

İLAN SAYISI AZALDI

Araştırmaya göre satılık konut piyasası üç büyük ilde de canlılığını sürdürüyor. Ekim verilerine göre satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6,8’den yüzde 9,1’e yükseldi. Konut arzı ve talebi incelendiğinde ise satılık ilan sayısının azaldığı, satılan konut sayısının ise arttığı görüldü. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 2,2 (219 binden 215 bine), geriledi. Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 31,7 artış göstererek, 14 bin 810’dan 19 bin 498’e yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KADIKÖY’DE

BETAM bu raporunda ilk kez İstanbul’un ilçelerindeki satış fiyat oranlarını da inceledi.İstanbul genelinde satılık konut fiyatlarında çok yüksek artışların gerçekleştiği görülse de raporda İstanbul’un ilçelerinde yaşanan fiyat artışları arasında çok büyük farkların da olduğu vurgulandı. Raporda yer verilen grafiklere göre, bazı ilçelerde satış fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığı, bazı ilçelerdeki satış fiyatlarında ise sınırlı bir artış yaşandığı görülüyor. Rapordaki verilere göre, İstanbul’daki satılık konutların fiyatları en çok Kadıköy’de arttı. Buna göre Kadıköy’de satılık konutların fiyatları yüzde 95,3 oranında yükseldi. 2020 yılının Ekim ayında Kadıköy’de satılık konutların metrekare fiyatı 10 bin 440 TL iken, 2021 yılının Ekim ayı itibariyle 20 bin 387 TL oldu. Bu sonuçlara göre Kadıköy’de 100 metrekare bir evin fiyatı ortalama olarak 2 milyon TL’den fazla.

Kadıköy’ü sırasıyla, Şile (yüzde 80,3), Sarıyer (yüzde 66,5), Çatalca (yüzde 66) ve Avcılar (yüzde 65,6) takip etti. Öte yandan, en düşük satış fiyatı artışı Fatih'te (yüzde 24,5) hesaplandı. Fatih’i sırasıyla, Güngören (yüzde 33,1), Beyoğlu (yüzde 34,4), Adalar (yüzde 34,8) ve Kâğıthane (yüzde 35,2) izledi.

Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş 2020 Ekim'de ortalama satış fiyatlarının en yüksek olduğu ilçelerken, aynı zamanda bu yıl en yüksek artışların hesaplandığı ilçeler oldu. Öte yandan, aynı dönemde en düşük ortalama satış fiyatlarının hesaplandığı ilçelerden Sultanbeyli, Arnavutköy ve Esenyurt, bu yıl en düşük fiyat artış oranlarının gerçekleştiği ilçeler olarak öne çıktı. Raporda bu verilere ilişkin olarak, “Ortalama fiyat seviyesiyle fiyat artış oranları arasındaki ilişkinin pahalı ilçelerdeki konutların prim potansiyelinin daha yüksek olduğunu ve bu ilçelerdeki konutların daha çok talep edildiğini gösterdiği söylenebilir” tespiti yapıldı.

HER ŞARTTA FİYATLAR YÜKSELİYOR

Rapora göre, geçen yılın aynı döneme göre hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızının devam ettiği de görülüyor. Ekim ayında cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 54,1, ucuz konutlarda ise yüzde 36,7 oldu. Böylece, ortalama satılık metrekare cari fiyatı lüks konutlarda 15 bin 290 TL olurken, ucuz konutlarda 2 bin 541 TL’ye yükseldi. Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı, lüks konutlarda yüzde 5,1’e, ucuz konutlarda ise yüzde 8,1’e yükseldi. Ucuz konutlardaki fiyat artışlarının lüks konut fiyat artışlarının gerisinde kalması ucuz konutların daha kolay satılmasını sağladı.

İSTANBUL'DA KİRA ARTIŞI YÜZDE 70

Raporda 2021 yılının Ekim verileri de incelenerek kira artışını da yer verildi. Buna göre kira artış hızı İstanbul’da ve İzmir’de artarken, Ankara’da düştü. Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 12,1 puan arttı. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 70 olarak gerçekleşti. Böylece 2020 Ekim’de İstanbul'da 21,2 TL olan ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları, 2021 Ekim’de 36 TL’ye yükseldi.