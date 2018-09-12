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Kadıköy’de 12 Eylül protestosu

12 Mart ve 12 Eylül darbeleri mağduru askerler, İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı’nda toplanarak, 12 Eylül darbesini protesto etti

Kadıköy’de 12 Eylül protestosu
GazeteKadıköy

12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrasında sol görüşlü oldukları gerekçesiyle ordudan atılan askerlerin kurduğu Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER üyeleri 12 Eylül darbesinin 38. yılında işkencenin simgesi Zihni Paşa Köşkü’nün bulunduğu yerde dikili İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak’ta yapılan basın açıklamasında konuşan ADAM-DER Başkanı Kudret Ünal, 12 Mart darbesinin simge yerlerinden birinin Zihni Paşa Köşkü olduğunu ve çok sayıda yazar ve sanatçının yanı sıra askerlerin de işkenceden geçirildiğini hatırlattı. Darbelerle hesaplaşılmadığı için Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldığını söyleyen Ünal, tüm darbeler gibi 15 Temmuz darbe girişimini de lanetlediklerini vurgulayarak, darbecilerin adil şekilde yargılanarak cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

TBMM’nin 12 Eylül dönemindeki Danışma Meclisi kadar bile işvelinin kalmadığının ifade edildiği bildiride Türkiye’nin bugün ancak 12 Eylül dönemiyle kıyaslanabilecek bir zulüm altında olduğu öne sürüldü.

Etiketler; #12 Eylül #12 Eylül darbesi #ADAMDER
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