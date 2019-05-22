“Kadıköy zehirleniyor”

“Kokusuz bir Kadıköy istiyoruz” diyen Kadıköylüler, Kurbağalıdere ıslah projesinin tamamlanması için İBB’yi göreve çağırıyor

Uzun yıllardır Kadıköy için sağlık ve çevre sorunu haline gelen Kurbağalıdere için Kadıköylülerin şikayetleri devam ediyor. İBB’den ödenek alınamadığı için geçtiğimiz yıl çalışmaların durduğu Kurbağalıdere’de ıslah projesi devam ediyor. Ancak 2019 yılının başında bitirileceği sözü verilen projenin ne zaman tamamlanacağı belirsiz. İBB ve İSKİ bu konuda kesin bir bilgi paylaşmazken, dereye akıtılan temiz su ise uzun zamandır kesik.

“KENT SORUNUNA DÖNÜŞTÜ”

Kadıköy Kent Konseyi çalışmaların bir an önce tamamlanması için imza kampanyası başlattı.Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.Yüceer, şunları söyledi: “Kayışdağı eteklerinden doğup yaklaşık dokuz kilometre sonra Kadıköy’de Kalamış Koyu’na dökülen Kurbağalıdere, tarihi boyunca mesire yerleri, Kuşdili Çayırı, panayırları ile anılan bir yer olmaktan çok uzak durumda. Kadıköy’e zehir saçan suları büyük bir kent sorununa dönüşmüş halde olan Kurbağalıdere ıslahı projesi aradan geçen 8 yıla rağmen hala tamamlanamadı. Konuyla ilgili sorumluluğu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı olan İSKİ uzun yıllara dayanan çalışmaya rağmen, Kurbağalıdere’nin Kadıköy’ü zehirlemesinin önüne geçemiyor.”

“KOKUSUZ BİR KADIKÖY İSTİYORUZ”

Havaların ısınmasıyla kokunun arttığına dikkat çeken Yüceer, “Kurbağalıdere ıslah projesi, aradan geçen yıllara rağmen bir türlü tamamlanmıyor. Aradan geçen 8 yılda ülkemizde köprüler, tüp geçitler, karayolları, yeni havaalanları yapılırken, Kadıköy’ün en belirgin sorunu olan Kurbağalıdere ile ilgili somut sorun halen devam ediyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumları inisiyatif ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve kentli haklarımızı savunmak için bir imza kampanyasını başlattığımızı ilan ederiz.” dedi.