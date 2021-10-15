Kadıköy'ün artık "Gezici Aşevi" var

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi depreme hazırlamak için yaptığı çalışmaların arasına Gezici Aşevi aracını da kattı. Gezici Aşevi olası afetlerde, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip

Kadıköy Belediyesi, olası afetlere karşı yeni bir hizmeti bünyesine kattı. Belediye, acil durumlarda afet bölgelerinde yeme içme ihtiyacını karşılamak üzere Gezici Aşevi’ni devreye soktu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, TIR’ın özel olarak dizayn edilmesi ile oluşturulan Gezici Aşevi’ni gezerek incelemelerde bulundu. İstanbul’un deprem bölgesine bulunduğunu hatırlatan Odabaşı, Kadıköy’ü depreme hazırladıklarını ifade etti.

“EN ÖNEMLİ GÖREVİ KADIKÖY’Ü DEPREME HAZIRLAMAK”

Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza, komşularımıza, Kadıköy’de yaşayan ya da Kadıköy’de anlık bulunan İstanbullu komşularımıza hızlı bir şekilde hizmet edebilmek için bünyemize kattığımız Gezici Aşevi’nin en önemli görevi Kadıköy’ü depreme hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği İstanbul depremi gerçeğinden yola çıkarak, göreve başladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi’ni deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun en önemli unsurlarından birisi de Gezici Aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak olası İstanbul depremi sonrasında komşularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Gezici Aşevi’ni hizmete sunduk. Deprem sonrasında insanların yemeğe ulaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok zor olacak. Pratiklerimizde de bunu gördük. En son İzmir depreminde, buradan giden arama kurtarma ekibi arkadaşlarla birlikte ben de oradaydım; böyle bir aşevine ihtiyaç olduğu çok aşikârdı. Hızlıca projesini çizdik, yaptırdık ve bugün itibariyle Kadıköylülerin hizmetine sunuyoruz.”

“İKİNCİSİNİ YAPMA PLANIMIZ VAR”

“Bir aşevi daha yapma planımız var. Çünkü Kadıköy nüfusu, deprem sonrası etkilenecek alanda ve bir gezici aşevinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. Bunlara paralel olarak bu TIR’ların hemen yanında duracak daha küçük mobil ikram araçlarımız var, onlar zaten hizmete başlamıştı. Ege’de çıkan yangınlar sırasında oraya gitti. Kastamonu, Ordu, Sinop, Rize’deki sel felaketlerinde de orada görev yaptılar. Şu an Kadıköy’ün değişik yerlerinde görev yapıyorlar. Her gezici aşevinin arkasında bunlar da olacak ve aşevi TIR’ından pişen yemekleri daha uzak noktalara taşıyacaklar. Umarım bu aşevi tüm belediyelere de örnek olur. Biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihtiyaç.” dedi.

3 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor.