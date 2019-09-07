Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 4’üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri başladı. Bu yılki onur konuğu Cahit Berkay olan Plak Günleri, başlar başlamaz hem İstanbulluların hem de şehir dışından gelen plakseverlerin akınına uğradı

Türkiye’de benzeri olmayan ve her sene Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, plakseverlerle plakçıları buluşturan Kadıköy Plak Günleri’nin dördüncüsü bugün Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde başladı. Etkinlite başta Kadıköy’ün olmak üzere İstanbul’un en önemli plakçılarının stantları yer alıyor.

Bu yıl Kadıköy Plak Günleri’nin onur konuğu ise Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay. Berkay, 8 Eylül Pazar saat 18.00’de “Cahit Berkay ile Analog Yıllar” adlı söyleşide plakseverlerle buluşacak, analog müzikten dijitale geçiş sürecini, müzik yolculuğunu anlatacak.

“İzmir’den sırf bunun için geldim”

Kadıköy Plak Günleri ziyaretçileri arasında sadece bu etkinlik için şehir dışından gelen önemli sayıda plaksever bulunuyor. Onlardan biri Mert İlkkutlu, İzmir’den sırf bu etkinlik için 4 senedir Kadıköy’e geldiğini belirtiyor ve ekliyor: “Türkiye’de bir benzeri olmadığını biliyorum ve Kadıköy Belediyesi’nin bu işi hakkıyla kotardığını düşünüyorum. Burada olmak, hiçbir şey almasam bile plaksever arkadaşlarla buluşmak, plakları görmek bile çok güzel.”

Kadıköy’de doğup büyüdüğünü söyleyen Ayda Aktay ise burada olmanın harika bir duygu olduğunu vurguladı, “Her sene takip ediyorum. Tüm plakları bir arada görmek büyük bir avantaj. Özellikle çalışan insanlar için bu çok önemli.” dedi. Mehmet Gençfidan daha önceki yıllar işleri olması dolayısıyla katılamadığını belirtti ve “Gerçekten burada olmak çok güzel, daha öncekilere katılamamıştım burada olmak çok heyecanlı. Böyle etkinliklerin devamını diliyorum” diye konuştu.

4 senedir aralıksız etkinliğe katılan Benan-Özgür Akçasu çifti ise etkinlik hakkında şunları söyledi: “Burada olmaktan mutluyuz, gençlere tanıtması açısından da güzel bir taraftan da bizim yaşımızda insanlar burada nostalji yaşıyorlar. Eski plaklar, eski şeyler oldukça güzel. Alışveriş de yaptık. Hatıramız olan sevdiğimiz plakları bulduğumuz için de ayrı mutlu oluyoruz. Müzeyyen Senar plağı aldık, Nilüfer’in çok eski bir plağını gördük ve aldık.”

“Gençlerin plakla tanışması açısından çok güzel”

Plak Günleri’ne katılan plakseverler kadar plakçılar da etkinlikten oldukça memnun. İşte plakçıların dördüncüsü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri hakkında düşündükleri:

Haluk Ataklı (Hammer Müzik): 30 senedir bu işi yapıyorum, plak günlerine 4. kez katılıyorum. Belediyenin yaptığı organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Kadıköy’de yaşayan insanlar olarak tüm desteği vermeye hazırız. Kadıköy’de yaşamanın ayrıcalığını böyle etkinliklerle yaşıyoruz. Şehir dışından gelen insanları görmek bizi çok mutlu ediyor, her sene rağbet artıyor ve gittikçe daha da güzel olacaktır.

Oğuz Berk (Berk Plak): Ben 3 senedir Kuyubaşı’nda plakçılık yapıyorum. Burada olmak çok güzel. Gençlere bu plak merakını anlatmak, onlara izah etmek daha da güzel. Ben gençlere plakları tanıtması, sevdirmesi bakımından artmasını diliyorum böyle etkinliklerin. Kadıköy Belediyesi bunu zaten yapıyor, umarım ileride daha da artacaktır. Gençlerin dijital ortamdan değil de müziği plaktan dinlemesi daha güzel.

Cihan Kızıl (Moya Plak): Plak baktığınız zaman günümüzde tekrar canlanan bir olgu. İnsanların plağa ve müziğe böyle ilgi göstermesi burada yoğun kalabalığın toplanması çok güzel. Burada olmak hem plaksever hem de plakçı olarak burada olmaktan çok mutluyum.

Selma Güner (Doğa Plak): Benim plak dükkanım Beyoğlu’nda, ilk defa katılıyorum. Büyük bir sevinç duyuyorum. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Rağbet gittikçe artıyor. Sadece Türkiye’de de değil yurt dışında da durum böyle. Her yaş grubundan insan plağa artık daha fazla ilgi duyuyor. Plak hediye etmek de ayrı bir şeydir, insanlar çok mutlu oluyor.

Plak Günleri 2019 Programı

07 Eylül Cumartesi 2019

15:00 Radyo Eksen Söyleşi

Gülşah Güray (Radyo Eksen Yayın Yönetmeni)

Murat Ababs /Dj Mabbas (Zorlu PSM Genel Müdürü)

17:00 Dj Performans /Cünort

19:00 Plaklar Münir Nurettin Selçuk Anısına Dönüyor

20:00 Dj Performans /Ertan Kurt

22:00 Kapanış

08 Eylül Pazar 2019

13:00 Agop Çekmen’den Plak Hikayeleri /Chanson

15:00 Dj Performans / Volkan Judocu

18:00 Onur Konuğumuz “Cahit Berkay ile Analog Anılar”

20:00 Dj Performans / Kornelia Binicewicz “Ladies on records”

22:00 Kapanış