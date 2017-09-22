Kadıköy Kaymakamlığı’ndan Gaziler Günü yemeği

“19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Kozyatağı Hilton Otel’de düzenlenen yemeğe; Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, AKP Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, MHP Kadıköy İlçe Başkan Yrd. Tayfun Dörter, Kızılay Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kurşun, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Kaymakam Özarslan yemekte yaptığı konuşmada,“Gaziler Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle ve minnetle anıyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diler, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına, değerli yakınlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız, güvenine layık olmak için var gücümüzle çalıştığımız asil milletimize, şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.”dedi. Program edilen duaların ardından sona erdi.