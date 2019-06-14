Kadıköy, İmamoğlu’na destekte önde

23 Haziran’da yapılacak seçim nedeniyle Kadıköy’de yoğun bir seçim çalışması var. Kadıköy’ün mahalleleri aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun en fazla oy aldığı yerler. Kadıköy’ün mahallelerini mercek altına aldık

Fırat Fıstık

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmış ancak YSK kararıyla İmamoğlu’nun mazbatası geri alınarak seçimler 23 Haziran’a ertelenmişti. Seçime 10 günden az bir süre kaldı ve hem partiler hem de sivil oluşumlar destek oldukları adaylar için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

“İLGİ ÇOK BÜYÜK”

Kadıköy’ün bu seçimlerdeki bir diğer öne çıkan özelliği ise 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul genelinde en fazla destek aldığı mahallelerin Kadıköy’de yer alması. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de bu desteğin farkında ve 23 Haziran’da da bunun süreceğinden emin: “Şu anda yoğun bir şekilde seçim çalışmamızı sürdürüyoruz. Hem açtığımız stantlarda hem de dolaştığımız yerlerde Ekrem İmamoğlu’na ilgi çok büyük.

Kadıköylülere bir taraftan broşürlerimizi, bildirilerimizi dağıtırken bir taraftan da esnaf ve mahalle ziyaretlerimizle birebir çalışma yürütüyoruz.”

CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra sivil oluşumlar da İmamoğlu’na destek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu oluşumlardan biri de “İstanbul Seninle Kazanacak” ekibi. İnisiyatiften Tuğçe Özçelik, yaptıkları çalışmayı yoğun bir şekilde özellikle de pazar ziyaretleriyle sürdürmeye çalıştıklarını söylüyor ve bunun önemini şu şekilde aktarıyor: “Pazar ziyaretleri çok önemli. Bizim bu çalışmaya başlarken temel hedefimiz seçim çalışması için gönüllü toplamaktı. Topladığımız gönüllülerle birlikte çalışarak özellikle sandığa gitmeyen seçmenleri ikna etmeyi ve oy kullanma oranlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden mahalle pazarlarına gidiyoruz. Elimizde veriler de var. Göztepe’de, Erenköy’de Sahrayıcedit’te, Salı Pazarı’nda halkla buluşarak onlara neden oy vermeleri gerektiğini kendi sözümüzle aktarıyoruz.”

Seçimde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek olan İstanbul Seninle Kazanacak gönüllüleri Pazartesi günü Göztepe’de, Salı günü Salı pazarında, Perşembe Erenköy pazarında çalışma yürüttü. 14 Haziran Cuma günü ise Fikirtepe pazarında olacaklar ve seçim boyunca bu çalışmalarına devam edecekler.

EN ÇOK DESTEK FENERBAHÇE’DEN

İmamoğlu’na İstanbul genelinde en yoğun desteğin Kadıköy mahallelerinden verildiğini belirtmiştik. Sayılar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyle ki; İstanbul’un 960 mahallesi içinde İmamoğlu’na en çok desteği veren ilk 10 mahallenin 7’si Kadıköy sınırları içerisindeki mahalleler, birinciliği ise Fenerbahçe Mahallesi almış durumda. Fenerbahçe’de seçmenin yüzde 86,1’i İmamoğlu’nu tercih ederken, Caddebostan yüzde 85,8 ile İstanbul genelindeki mahallelerde üçüncü sırada, Caferağa 85,1 ile 5. sırada yer alıyor. Zühtüpaşa (84,9), Göztepe (84,8), Suadiye (84,6) ve Feneryolu (84,4) ise 7,8,9 ve 10. sırayı paylaşıyorlar.

EN AZ OY FİKİRTEPE’DEN

Kadıköy’de AKP adayı Binali Yıldırım’ın daha fazla oy aldığı tek mahalle ise yüzde 55,4 oranıyla Fikirtepe. Dumlupınar, İmamoğlu’nun yüzde 52,4 oranıyla Kadıköy’de en az oy aldığı ikinci mahalle olurken, Eğitim Mahallesi de üçüncü sırada yer aldı. (62,2 İmamoğlu / 35,4 Yıldırım)