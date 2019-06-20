Kadıköy İmamoğlu'na destekte rekora hazırlanıyor

Kadıköy, 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu’na en çok desteği veren ilçe olmuştu. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, vatandaşın ilgisinin 31 Mart öncesinden çok daha fazla olduğunu, rekor kıracaklarını söyledi.

23 Haziran seçimlerine 3 gün kala İstanbul’un tüm ilçelerinde yoğun seçim çalışması devam ediyor. Bu ilçelerden biri de Kadıköy. Kadıköy’ü diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise Ekrem İmamoğlu’na destekte birinci sırada olması. 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un 960 mahallesi arasında İmamoğlu’na en fazla oyun çıktığı ilk 10 mahallenin 7’si Kadıköy sınırları içerisinde bulunuyordu.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, hem vatandaş tepkisinin, hem de kendi çalışmalarının büyüdüğünü söylerken, desteğin 23 Haziran’da artacağından emin olduğunu dile getiriyor.

"31 MART İLE 23 HAZİRAN ARASINDA FARK VAR"

23 Haziran seçim çalışması için tüm Kadıköy’de kapı kapı gezdiklerini vurgulayan Narin, “İstanbul’un birçok bölgesinde olduğu gibi Kadıköy’de de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Burada çalışmalarımızı bölgesel olarak kurguladık. Her yerde yöre dernekleriyle buluştuk, vatandaşları tek tek ziyaret ettik, onların sorunlarını dinledik. 31 Mart öncesine göre kesinlikle bir fark var. Sahada açıkça görülüyor. Diğer illerden gelen milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızı buraya başka yerlerden gelmiş vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.” dedi.

"FİKİRTEPE’Yİ İMAMOĞLU ÇÖZEBİLİR"

Narin, İmamoğlu’na yönelik artan ilgiyi örneklerle açıkladı: “Özellikle Fikirtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle ortaya çıkmış problemin çözümünün İmamoğlu ile olabileceğini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Dün mesela Kütahyalılar Derneği ile biraraya geldik. Buluşmada çok sayıda servis şoförü vardı. Ortada yıllardır çözülmeyen servis-plaka problemi var. Oradakiler bize doğrudan ‘Ekrem Bey başkanken bu sorun çözüldü. 10 yıldır çözülmesini bekliyorduk’ dediler. Vatandaş da artık bu değişimi hissediyor ve İmamoğlu yönetiminde bu çözümlerin daha hızlı gerçekleşeceğinin farkında.”

"REKOR OY BEKLİYORUZ"

İstanbul’un 960 mahallesi arasında İmamoğlu’na en çok desteği veren ilk 10 mahallenin 7’si Kadıköy sınırları içerisinde ve birincilik de Fenerbahçe’de. Fenerbahçe’de seçmenin yüzde 86,1’i İmamoğlu’nu tercih ederken, Caddebostan yüzde 85,8 ile İstanbul genelindeki mahallelerde üçüncü sırada, Caferağa 85,1 ile 5. sırada yer alıyor. Zühtüpaşa (84,9), Göztepe (84,8), Suadiye (84,6) ve Feneryolu (84,4) ise 7,8,9 ve 10. sırayı paylaşıyorlar.

Narin, bu oy oranlarının 23 Haziran’da daha da yükseleceğinden emin. Çalışmayı da ağırlıklı olarak görece İmamoğlu’na daha az oyun çıktığı Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy, Eğitim gibi mahalleler de yoğunlaştırdıklarını söyleyen Narin, “Kesinlikle daha yüksek bir oy oranı ve rekor bekliyoruz. Aldığımız oy 237 bindi, bu sayı 270 binlere çıkacaktır. 31 Mart’ta katılım da düşüktü, 60 bin kişi sandığa gitmemişti. Bu sayının da en az 40 bine düşmesini bekliyoruz.” diye konuştu.