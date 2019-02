Kadıköy geleceği konuşuyor

İDEA Kadıköy’de düzenlenen ‘Yapay Zeka: İnsan, Teknoloji-Kamu Etkileşimi’ seminerleri yoğun ilgiyle devam ediyor.

Yapay zekanın kamu ve hizmetler alanlarında kullanımı üzerine farklı uzmanların konuşmacı olacağı seminerlerin ilki Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Kemal Kılıç’ın katılımıyla yapıldı. Seminer serisinin ikincisi ise Kadıköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünde görev yapan Şehir Bölge Plancısı Nazım Akkoyunlu oldu. "Katılım ve Denetim Arasında Bir Mücadele Alanı Olarak Akıllı Şehirler’in ele alındığı seminerde kentsel dinamiklerin nasıl değerlendirileceği ele alındı.

Yapay zeka kavramının ele alındığı ve yapay zekanın yaşamımıza nasıl katkı sağlayacağının tartışıldığı seminerler 3 ay boyunca devam edecek. Şubat ayında başlayan ve her perşembe 19:00-21:00 ve her cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen seminerlere katılım ücretsiz.

Programın ilerleyen oturumları şöyle:

23 Şubat - Selçuk Akmaz, Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren çözümlerin, başta vatandaş olarak bizlere ve vatandaşlara hizmet veren kamunun, değiştirmesi ya da yapması gereken gereklilikler nelerdir?

28 Şubat - Fikret Toydemir, Efektif Büyük Veri Analitiği

2 Mart - Burak Özsuna, Robotik Temelli Teknolojiler ve Kamu Yönetimleri Üzerine Etkileri

7 Mart - Tuğba Öztürk, Yapay Zeka ve Geleceğin İşleri

9 Mart - Bülent Ekuklu, Welcome to the Machine: Yapay Zeka dünyayı daha güzel bir yer mi yapacak yoksa cehenneme mi çevirecek?

14 Mart - Ozan Akçora, Yapay Zeka ve Derin Öğrenme İle Ne Yapılır?

21 Mart - Onur Tuğcu, Yapay Zeka: Zayıf Sınıflandırıcılar ve Ortak Karar Alma Süreçleri

23 Mart - Murat Durak, Yapay Zeka: İnsanı, Toplumu, Devletleri ve Şirketleri Nasıl Dönüştürecek?

28 Mart - Timur Nihat Vreskala, Evrimleşen İnsan ve Teknoloji İlişkisi- Yapay Zekanın Etkileri

30 Mart - Murat Ekmekçioğlu, Yapay Zekanın İnsan Hayatına Etkileri

4 Nisan - Genco Günay, CRM, Yapay Zeka ve Geleceğin Müşteri Modelleri Üzerine