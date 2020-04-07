Kadıköy esnafından 7 öneri

Kadıköy Esnaf Derneği, esnaf ve çalışanların ekonomik sıkıntıya düşmemesi için 7 maddelik bir acil öneri listesi hazırladı

Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Youtube üzerinden bir basın açıklaması yaptı. “Kadıköy esnafı olarak herkes gibi zor bir dönemden geçiyoruz. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli kararı ile faaliyetlerimiz tamamen durdurulmuştur. Küresel salgınla mücadelede biz Kadıköy esnafı olarak işletmelerimizi kapatıp bu mücadelede payımıza düşen ilk görevi yerine getirdik, bundan sonra da gerekeni yapmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.” denilen açıklamada, “İçinde bulunduğumuz kriz ortamında başta personel maaşları olmak üzere sorumluluklarımızı aksatmadan yerine getirme gayreti içindeyiz. Önceliğimiz işten çıkarmaların olmaması ancak bunu bu süreçte ne kadar devam ettirebileceğimizi biz de öngöremiyoruz. İşletmelerimiz kısa sürede yeniden çalışır hâle gelemeyeceğinden; uzun süre dayanabilecek ekonomik güce sahip değiliz.” ifadesi kullanıldı.

Gerek devletin gerekse de Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların değerli ve anlamlı olduğu ancak hükümetin açıkladığı ekonomik pakette esnaf ve çalışanların gözetilmediği vurgulanan açıklamada, “Bankalar kredi-kredi kartı vs. ödemelerini gecikme faizi işleterek ertelemeyi, kârlarından zarar etmemeyi hedeflemiştir. Yıllardır sektörümüzde bulunan, sektörümüzle büyüyen büyük tedarikçi firmalar esnafa destek olmak yerine alacaklarının tahsilatına öncelik vermişlerdir. Bu konudaki tutumları bizi şaşırtmaktadır. Ama unutmasınlar ki kendileri de bu sektörün parçalarıdır. Reklam kaygısı gütmeden ellerini taşın altına koymalarını ve işletmelerin ayakta durabilmesi için gereken desteği vereceklerini umuyoruz.” denildi.

ACİL TALEP PAKETİ

“Korona virüsü salgınını insanı ve insanlığımızı merkeze koyarak; dayanışma ve paylaşımla aşacağız.” temennisinde bulunan KADIDER’in 7 maddelik acil talep listesi şöyle:

1- Ekonomik gidişatın bozulmaması ve istihdamın devamlılığı açısından çıkarılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin gün sayısı aranmadan tüm sigortalı çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi.

2- Esnafa destek olarak açıklanan KGF, işe devam, çek ödeme kredisi vb. kredilerin limit durumuna takılmadan ve kredi kullanma ön koşulu olan vergi ve SGK borcu yoktur durumu baz alınmadan düzenlenmesi.

3- Bankalar nezdinde ertelenen kredi taksitlerimiz ve kredi kartlarımızın hesap özetlerine uygulanan erteleme faizlerinden vazgeçilmesi.

4- KMH, BCH gibi ek kredi limitlerinin artırılması, ayrıca 30 Mayıs’a kadar olan çek ve senet gibi ödemelerin vade tarihinin üzerine 3 ay süre eklenerek otomatikman ertelenmesi.

5- İşletmelerin önemli bir giderini oluşturan elektrik, doğalgaz, su vb. faturaların 3 ay faizsiz bir şekilde ertelenmesi.

6- İş yerlerimizin çalışma faaliyetini yürüttüğü Kadıköy Belediyesi’nin kapalı olduğumuz süre boyunca derneğimize verdiği işgaliye ve eğlence vergilerinin alınmayacağı sözünü değerli buluyor ve teşekkür ediyoruz.

7- Çevre ve temizlik, reklam vergilerinin bu dönemde ertelenmesi ve bu zor dönemde ticari ortağımız olan (Türk Tuborg, Anadolu Efes, Mey İçki, Pernod Ricard, Coca Cola, Pepsi vb. ) ana tedarikçilerimizin devletin atacağı adımları beklemeden tüm çek, senet vb. borçları 3 ay ertelemesi.



