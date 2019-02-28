Kadıköy'de yerel demokrasi örneği

Yerel seçim sürecinde Kadıköy yine tüm Türkiye’ye örnek olacak bir demokrasi anlayışı gösterdi. Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kadıköy Kent Konseyi’nin düzenlediği Genel Kurul’da tüm partilerin belediye başkan adayları biraraya geldi

Kadıköy Kent Konseyi 16. Olağan Genel Kurulu, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve Kadıköylülerin katılımıyla yapıldı. 27 Şubat 2019 Çarşamba Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonunda gerçekleşen Genel Kurul’da Kadıköy Belediye Başkan Adaylarından, AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şerdil Dara Odabaşı, İyi Parti adayı Emre Kınay, Vatan Partisi adayı Osman Erbil’de hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür ederek; “Kent konseyi olarak bizi her zaman destekledi. Kent konseyinin demokratik ve katılımcı bir yapı olarak kalmasını sağladı. Kent Konseyinin dışında Belediyenin de kapılarını açtı. Belediyelerin halkın evi olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Çalışmalarımızı daha rahat yapabileceğimiz, Kentin sivil toplumunun buluşabileceği bir bina satın aldı. Kent Konseyi olarak belki de Türkiye’ye örnek olabilecek bir binaya sahip olacağız. Kamu alanlarının korunması için verdiği mücadele bizim çalışmalarımız için de kolaylık oldu, kentsel, toplumsal hareketlere, aktif yurttaşlara, hemşehrilere güç verdi. Döneminde yapılan birçok yenilikçi proje ile Kadıköylüler, daha yaşanabilir bir Kadıköy’e kavuştu.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, yerel demokrasinin öneminden bahsederek 5 yılda Kadıköy’lüler ile birlikte pek çok güzel projeyi hayata geçirdiğini anlattı. Nuhoğlu, Kadıköy’de belediye başkanlığı yapmanın önemli ve keyifli olduğunun altını çizerek adaylara başarı diledi.

Açılış konuşmalarından sonra genel kurul divanı oluştu. Genel Kurul gündemi oy birliğiyle kabul edildikten sonra “Kadıköy Sözleşmesi” gündemine geçildi. Saltuk Yüceer meclis ve çalışma gruplarından gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan “Kadıköy Sözleşmesi”ni genel kurula sundu. Kadıköy Sözleşmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kadıköy Belediye Başkan Adaylarından, AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz, CHP adayı Şerdil Dara Odabaşı ve İyi Parti adayı Emre Kınay, Kadıköy Kent Konseyi’nin hazırladığı “Kadıköy Sözleşmesi”ne imza attıklarını söyledi. Vatan Partisi adayı Osman Erbil, sözleşmede yer alan “uluslar arası sözleşmeler” kısmına şerh düşerek imza attığını belirtti.

Genel kurulda tüm partilerin Kadıköy Belediye Başkan adayları kendilerini ve projelerini anlattı.