Kadıköy “Cumhuriyet” için yürüdü

Cumhuriyet Yürüyüşü’nde biraraya gelen yüz binlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yılını coşkuyla kutladı. Yürüyüşte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün bir öncesinden daha çok ihtiyacımız var cumhuriyete. Görüyorum ki bugün bir öncesinden daha kalabalığız. Cumhuriyet Kadıköydür” dedi

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne bu yıl da binlerce kişi katıldı. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, Fener Alayı da etkileyici görüntüler oluşturdu. Suadiye Işıklar’da, saat 19.00’da başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

“KADIKÖY, BÜTÜN BU DEĞERLERİN FAZLASINA SAHİP”

Cumhuriyet TIR’ından Kadıköylülere seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefinde bir kent olduğunu söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy, cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefi bir kent. Kent diyorum çünkü, bir kenti kent yapan, ona lütfedilen sınırlardan çok onu var eden kültürü, değerleri, yaşayanlarıdır. Ve Kadıköy, bütün bu değerlerin fazlasına sahip. Hedef kent diyorum çünkü, cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların bütün bu hesaplarını hayata geçirmek istedikleri, cumhuriyetin sinir uçlarına dokundukları yer Kadıköy. Bin türlü hasetlik içinde aydınlığımıza uzaktan baktıkları yer Kadıköy. En küçüğümüzden en büyüğümüze, yüzümüzden gülümsemeyi, aklımızdan cumhuriyeti, kalbimizden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silemedikleri yer Kadıköy.”

“ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKIP MEŞALE YAKAMADILAR”

Her yıl öğrencilerin katılımıyla yakılan meşale yakma törenine bu yıl öğrencilerin katılamadığını hatırlatan Odabaşı, “Yaklaşık 20 yıldır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları belediye başkanlarımız ve öğrencilerimizin meşale yakma töreniyle başlar Kadıköy'de. Bu artık bir geleneği, bir değeri olmuştur Kadıköy'ün. Ama ilk kez bu yıl öğrencilerimiz, atamızın huzuruna çıkıp meşale yakamadılar. Niye yakamadılar? Kim göndermedi? Bu soruların cevaplarını hepimiz biliyoruz. Kıskandılar, göndermediler çocuklarımızı; korktular göndermediler. Biz de onları her sabah okullarına uğurlayan anneleri babalarıyla, neneleri dedeleriyle yaktık o meşaleleri.” dedi.

“KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ”

“Cumhuriyet ve Atatürk sevdası için kimseden izin almayız” diyen Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdası için ne kimseden izin alırız ne de nasihat. Ne boyun eğeriz ne de vazgeçeriz. Tıpkı tezkereye hayır demek için kimseden milliyetçilik dersi almayacağımız gibi; tıpkı, kayyumlara karşı özgür üniversiteyi savunan Boğaziçili öğrenciler ve hocaların boyun eğmediği gibi; tıpkı, sokaklarda hak arama mücadelesi veren, cinayetlere dur diyen kadınların erkek egemen zihniyetten talimat almadığı gibi; tıpkı, parlamenter sistemi yeniden tesis etmek için, bir gün bile umudunu yitirmeden köy köy gezen, bu amaçtan bir gün bile şüphe duymayan, vazgeçmeyen vatan evlatları gibi. Bugün bir öncesinden daha çok ihtiyacımız var cumhuriyete. Görüyorum ki bugün bir öncesinden daha kalabalığız. Cumhuriyet Kadıköydür! Yaşasın laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.”

Cumhuriyet Yürüyüşü, Kadıköy'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andını Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi öğrencisi Can Keskin’in okuması ile son buldu.