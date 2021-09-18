Kadıköy, bostanlarına kavuştu

Kadıköy’de Moda ve Fenerbahçe bostanları açıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu projeyi en başta çocuklar için başlattıklarını belirtirken, iki yeni bostanın daha0 müjdesini verdi.

Kadıköy Belediyesi, “Her mahallede bir bostan” projesi kapsamında Moda ve Fenerbahçe’de ilk bostanların açılışını gerçekleştirdi. 2,5 dönüm araziye sahip Moda’da 80, Fenerbahçe’de ise 40 gönüllü altı ay boyunca kış bitkilerine ekerek bostanı kullanabilecekler.

Bostanlar, hem gönüllülerin ürünlerini yetiştirebileceği hem de mahallelinin sosyalleşebileceği alanlar olarak kurgulandı. Bostanlar, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 10.30 ve 19.00 arasında açık olacak. Kadıköylüler, bostanlarla ilgili tüm bilgilere bostan.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşabiliyorlar.

İKİ SAAT İÇİNDE KAYITLAR DOLDU

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi, bostanların açılma süreci ve işleyişiyle ilgili bilgileri paylaştı: “Fenerbahçe Bostanı daha önce topluluk bahçesiydi. Tüm vatandaşların kullanımına açmak amacıyla Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ilk projesi oldu. Mart 2020’de başlayan salgın nedeniyle proje biraz ertelendi. Covid-19, iklim krizi ve son zamanlardaki yangınlar bize gösterdi ki; aslında ne kadar çok alanın doğaya dönüşümünü sağlarsak hem kişi başına düşen yeşil alanı arttırırız hem de sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşırız. Bu projeyi biraz daha büyüterek Moda’yı da içine kattık. İlk iki ayağını gerçekleştirdik. Pandemi öncesi bir fikirdi fakat pandeminin etkisiyle bu zamana kaldı. Avantajı ise daha fazla büyümesi oldu.”

İki saat içinde tüm kayıtların dolduğun söyleyen Terzi, “Fenerbahçe’de 40, Moda’da 80 gönüllüye sebze bahçesi tahsis edildi. Bir de Fenerbahçe’de 40, Moda’da da 80 yedek var. Hepsi hızlı şekilde doldu, biz de bu kadarını beklemiyorduk. Çok da mutlu olduk. Kış dönemindeki ekim döneminde ekim-dikim yapan gönüllülerimiz, bahar aylarında hasatlarını toplayacak ve yaz döneminde yeni gönüllüler burayı kullanacak” diye konuştu.

İKİ BOSTAN DAHA AÇILACAK

Terzi’nin ardından kürsüye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, projenin en başta çocuklar için yapıldığını söyledi: “Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilik yapıyoruz. Birçok çocuk domatesin ağaçta yetiştiğini düşünüyor, birçok çocuk çileğin nasıl yetiştiğini görmüyor, bilmiyor. Çünkü öyle ortamları hiç göremediler. Bizim öncelikli amaçlarımızdan biri de gerçekle çocuklarımızı bir araya getirmek. Domates, biber nerede yetişir, turp nedir, nasıl oluşur. Bunları gösterebilmek için bu bostanları organize ettik. Burasıyla ilgili farklı şeyler yapılabilirdi ama temelinde çocuklar olduğu için öncelikli olarak bostan dedik. Rasimpaşa’da, Ekim ayının üçüncü haftasına yetiştirmeye çalıştığımız Koşuyolu’nda da bostan açmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Kadıköy’ü geleceğe hazırlamak. Bunun için de en önemli unsur çocuklarımız. Umarım anne, babalar buraya gelirken çocuklarını, yeğenlerini getirirler.”

“Yaşanan salgın ve iklim krizinin yıkıcı etkileriyle başlayan doğaya dönüşün arttığı bu günlerde, dayanışma ve temiz gıdaya ulaşım da bir o kadar önemli hale geldi” diyen Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak, komşularımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projede, istediğimiz sebzeyi atalık tohumlarla yetiştirmenin yanı sıra, doğal gıda yetiştirmenin yanı sıra, topluluk olarak yardımlaşma ve paylaşma gibi sosyal değerlerin de öne çıkmasını hedefliyoruz. Bostanlarımız, aynı zamanda bir eğitim ve kültür alanı olarak da kullanılacak; ekim-dikim, bahçe tasarımı, permakültür, balkon ve arka bahçe bahçeciliği eğitimleri verilecek, sürdürülebilir film ve belgesel gösterimleriyle desteklenecek. Projemiz, ilçemizdeki okul ve kreş bahçelerinde de yaygınlaştırılacak. Unutmadan söylemeliyim ki, komşularımızın sürece katılımlarını önemsiyoruz” diye konuştu.