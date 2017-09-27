Kadıköy Belediyesi’ne 6 ödül birden

Kadıköy Belediyesi Tarihi Kentler Birliği’nin ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği yarışmalarda toplam 6 ödüle layık görüldü.

Tarihi kent dokularının ve kentsel – kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlayan Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına çeşitli projeleriyle katılım sağlayan Kadıköy Belediyesi, jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 5 ayrı projesiyle Uygulama Ödülüne layık görüldü.

Kadıköy Belediyesi’nin ödül alan projeleri şöyle; ‘Suadiye Sanat Atölyeleri’,Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi Projeleri, Sosyal Hizmet Merkezi, Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi Restorasyonu’. Yarışmaya, İstanbul Büyükşehir’e bağlı 69 Belediye, 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 proje katıldı. Yarışma sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, 2 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama ve 8 Süreklilik, 42 Başarı Ödülü verildi. Yarışma ödülleri 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya YAPEX Fuarında düzenlenecek olan töreninde verilecek.

Sağlıklı Çevre ödülü

Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Kadıköy Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Geri Kazanımı” projesi Sağlıklı Çevre kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmaya 35 belediye, 103 proje ile başvurdu. Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı Çevre kategorisinde ilçe belediyelerinden yapılan toplam 17 proje ile yarışarak ödülü aldı. Ödüller 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sağlıklı Kentler Birliği’nin Kahramanmaraş Buluşması töreninde sahiplerine verilecek