Kadıköy Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

Kadıköy Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile birlikte işçilerin haftalık çalışma süresi 40 saate indi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile taşeron işçilerin, belediyenin iştiraki olan KASDAŞ’ta sürekli işçi kadrosuna geçişinin ardından ilk sözleşme imzalandı. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, belediye başkan yardımcıları ile belediye çalışanları katıldı.

“İŞÇİ KARDEŞLERİM HAKKINI ALDI”

Törende konuşma yapan Şerdil Dara Odabaşı, “Bu toplu sözleşme bizim için çok önemli, çünkü işveren sıfatıyla 1 Mayıs’ta, Gezi’de, her toplumsal olayda düştüğümde elimden tutup kaldıran işçi kardeşlerimle sözleşme imzalıyorum. Gönül isterdi ki daha fazlasını yapalım. Gönül isterdi ki hak ettiğinizin üstünde ekonomik olarak destek sağlayalım ama Türkiye’nin de Kadıköy’ün de gerçekleri ortada. Benim birinci görevim maaşınızı eksiksiz bir şekilde hesabınıza yatırmak. Ben bunun için çalışıyorum. Onun için zor bir görevim var. 472 bin Kadıköy’de yaşayan insana sorumluluğum olduğu gibi sizlerin ve ailelerinizin sorumluluğu da benim üzerimde. Onun için bu süreci hep beraber çalışarak, üreterek götüreceğiz” şeklinde konuştu. Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: “Birbirimize sırtımızı dönmeden, birbirimizi utandırmadan, birbirimize güvenerek bu süreci tamamladık. Beş yıl beraber Kadıköy’e ve Kadıköylüye hizmet etmeye devam edeceğiz. 23 Haziran’da “Her Şey Çok Güzel Olacak” ve Kadıköy’de 24 Haziran’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Sizlerin kararlılığı, işçinin yıllardır devam eden, emekçinin durdurulamaz mücadelesi ve emekçinin her türlü baskıya rağmen gösterdiği kararlılığı Türkiye demokrasinin önünde en büyük sürükleyici etken olacak. Söylenebilecek her şey söylendi, hep birlikte sahada, sokakta yan yana, omuz omuza haklarımızı söke söke alma zamanı.” dedi

ÇERKEZOĞLU: DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Demokrasi işçinin ekmeğidir” sözünü hatırlatarak “Bu söz DİSK’in tüzüğünün kuruluş bildirgesinin en başında yer alır. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Ve ne yazık ki bugün ülkemizde korunacak bir demokrasiden değil kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz. Bu ülkede demokrasiyi de, cumhuriyeti de, bir harabeye dönüştürülen memleketi de yeniden inşa edecek olan, demokrasiyi yeniden kuracak olan bir kurucu iradeye ihtiyaç olduğu çok açık. Ve bu kurucu iradenin en önemli ayaklarından bir tanesi de hiç kuşkusuz ki Türkiye işçi sınıfıdır, emekçilerdir.” dedi.

İŞÇİLERLE BİRLİKTE HALAY

Konuşmaların ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan toplu sözleşmeyi imzaladı. İmza törenin ardından, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da işçilerle birlikte halay çekti.

40 SAAT ÇALIŞMA KABUL EDİLDİ

İşçilerin en önemli talepleri arasında "çalışma süresinin haftalık 40 saat ile sınırlandırılması” ve “asgari ücret farkının ücretlerine yansıtılması" yer alıyordu. 40 saat uygulaması 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya geçecek. Ücret zammı ise 1 Haziran’dan itibaren tüm belediye çalışanlarını kapsayarak brüt 380 TL tutarında yansıyacak.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN İŞÇİYE DESTEK

Öte yandan ulaşım ücretlerine gelen zam yol ücretlerine yansıyacak.

Yemek ücreti günlük 20.50 TL oldu. İsteyen yemek kartı alacak, istenmezse yemek ücreti maaşa yansıtılacak.

Toplu sözleşmede, çocuğunun yüzde 65 oranında engelli olması durumunda brüt 200 TL oranında engelli çocuk yardımı, her gün 1 saat bakım izni, yılda 30 gün izin verilecek.

Kadıköy Belediyesi’nde fiilen uygulanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personelin izinli olmasına yönelik uygulama da sözleşme kapsamına alındı. Kadınlar 8 Mart’ta izinli sayılacak.

İl dışına görevlendirilen işçiler günlük 200 TL yol harcırahı alacak.

2400 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin, işçi kadro düzenlemesini içeren kanun hükmünde kararname (KHK) ile birlikte belediye şirketine geçiş yapan 2400 işçisi bulunuyor. Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, belediye binasına 14 Mayıs’ta grev kararı asılmış ve greve çıkılacağı açıklanmıştı. Toplu sözleşmenin imzalanması ile grev iptal oldu.