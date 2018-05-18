Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
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Kadıköy Belediyesi FIG Kongresi’ndeydi

Kadıköy Belediyesi FIG Kongresi’ndeydi
GazeteKadıköy

Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nca (HKMO) düzenlenen XXVI FIG KONGRESİ İstanbul Kongre Merkezi’nde 6 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Kongreye Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ekibi de katıldı. Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu, Kent Bilgi Sistemleri Bürosundan Şehir ve Bölge Plancıları Nazım Akkoyun ve Burcu Sarı Başman ile Harita Bürosundan Harita Mühendisleri Tayfun Kaya ve Kumsal Öztürk kongreye bir bildiri sundu. “Veri Üretim ve Yönetim Süreci Olarak Mekansal Stratejik Plan Deneyimi - Kadıköy Örneği” başlıklı bildiriyle “Mekansal Stratejik Plan çalışmalarının,  ilçedeki sorunları, gelişme eğilimlerini, sosyal ve ekonomik dinamiklerini doğru analiz etmede bir araç olarak kullanımı, potansiyel kaynakların belirli bir vizyon çerçevesinde, sürdürülebilir  ve katılımcı bir karar alma mekanizması ile oluşturulmasında sağlayacağı olanakların, Kadıköy Mekansal Stratejik Planı örneği üzerinden tartışılması” hedeflendi.


 

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