Kadıköy Belediyesi ekipleri yangın bölgesinde

Kadıköy Belediyesi yardım ekipleri, yangınla mücadele eden Manavgat ve Köyceğiz’e giderek, vatandaşlara zorunlu ihtiyaç malzemesi dağıttı, yangınla mücadele edenlere destek verdi

Kadıköy Belediyesi, günlerdir yangınla mücadele eden Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesine giderek, zorunlu ihtiyaç malzemesi dağıttı, yangınla mücadele eden personele destek verdi.

Haber: Gökçe UYGUN - Fotoğraflar: Gökçe UYGUN ve Gürbüz ENGİN

Geçtiğimiz Perşembe akşamı bin 500 battaniye, bin 500 koli kıyafet, oyuncak ve 500 adet yorgan, 100 adet yastık, içe suyu, bin 500 adet bebek bezi yüklü 17 araç ve 42 personel ile Kadıköy Belediye binasının önünden hareket eden Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, Manavgat ve Marmaris’e hareket etti.

ODABAŞI UĞURLADI

Ekibi uğurlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi: “Yaşanan felaketler yüreğimizi yakıyor. Bu tahribatın telafisi çok zor. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan ormanlarımıza, geleceğimiz için sahip çıkmak ve Kadıköylülerin dayanışma ruhunu taşımak için arkadaşlarımız felaket bölgesinde çalışmaya gidiyor. Şimdilik acil ihtiyaç kalemlerini tespit ederek, ekiple birlikte gönderdik.”

EKİPLER YANGIN BÖLGESİNDE

Belediyenin ekipleri önce yangından en çok etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesine gitti. Barada yangından etkilenen vatandaşlara battaniye, kıyafet, bebek bezi dağıtan ekipler, yangınla mücadele eden personele de destek verdi.

Kadıköy Belediyesi personeli, ardından da dün çıkan yangın nedeni ile Muğla’nın Köyceğiz ilçesine geçti. Ekipler, burada da yanlarında götürdükleri zorunlu ihtiyaç maddelerini dağıtırken, yangınla mücadele edenlere de destek verdi.

TOPLAM 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manavgat ve Marmaris’teki yangınlarda toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce orman canlısı hayatını kaybetti. Yine yüzlerce vatandaşın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı yangınlara ilişkin olarak bağlı bulundukları Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.