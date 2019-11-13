Kadıköy Belediyesi binasına kavuşuyor

İBB Meclisi'nde bazı arazilerin ilçe belediyelerine ve bakanlıklara tahsisine dair ilk adım atıldı. Sözkonusu alanlar içinde Kadıköy Belediyesi hizmet binası da yer alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı oturumunda belediyeye ait bazı arazilerin ilçe belediyelerine ve bakanlıklara tahsisine ilişkin ilk adım atıldı. Kadıköy Belediyesi de dahil olmak üzere, ilçe belediyelerinin İBB'den istediği arazi tahsisi taleplerini değerlendirmek üzere kurulan tahsis komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, yaklaşık 4 aydır çalışan komisyonda tüm partilerin ortak kararı ile ilçe belediyelerinin fiili olarak kullandığı alanların İBB'ye ait olması nedeniyle yaşanan hukuki sorunlar çözüldü. Hazırlanan tahsis teklifleri gündeme alınarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Komisyon tarafından tahsis teklifi gündeme gelen araziler arasında mülkiyeti İBB'ye ait olan Kadıköy Belediyesi hizmet binası, evlendirme dairesi ve otopark alanı da yer alıyor.

Tahsis kararlarının perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda oya sunulması bekleniyor. Perşembe günü yapılacak oylama sonucunda bu alanlar yıllar sonra Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilecek.