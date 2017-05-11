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Kadıköy Annelere Güzel

Kadıköy Belediyesi “Anneler Günü” için kısa bir film hazırladı.

Kadıköy Annelere Güzel
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi “Anneler Günü” için kısa bir film hazırladı. 

Kadıköy Belediyesi 14 Mayıs “Anneler Günü” için kısa bir film hazırladı. Kadıköy’ün mutlu ve güçlü annelerini yansıtan filmde, Kadıköy’ün parklarında sabah sporu yapan olanağı bulan, Karikatür Evi’nde çizim eğitimi alan, kütüphanelerinde kitap okuyan, kültür merkezlerinde çeşitli sanat aktivitelerine katılan kadınlar yer alıyor.

 “Kadıköy Annelere Güzel” temasının vurgulandığı 1 dakikalık film, sosyal medya mecralarında binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Etiketler; #anneler günü
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