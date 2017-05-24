İstanbul’un geleceğini tartıştılar

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin, “İstanbul Nereye?” üst başlığıyla düzenlediği Açık Akademi Kent Seminerleri tamamlandı. Seminer katılımcısı 60 kişiye sertifikaları verildi

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin, “İstanbul Nereye?” üst başlığıyla düzenlediği Açık Akademi Kent Seminerleri sona erdi. Yerel yönetimler alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Kadıköy Belediyesi Akademi, “İstanbul Nereye?” üst başlığıyla yerel yönetimler ve kentsel problemler alanında tartışmaların yürütüldüğü 8 haftalık kent seminerleri programı hazırlamıştı. 15 Mart’ta başlayan 8 haftalık program tamamlandı.

Sekiz haftalık programda; kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, sokak hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıkların tartışmaya açıldı. 15 Mart'ta başlayan seminerler geçtiğimiz hafta sona erdi ve seminerlere katılım sağlayanlara 17 Mayıs Çarşamba akşamı katılım belgeleri verildi.

Sertifika törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk ile seminer yürütücüleri Mine Yıldırım, Efe Baysal, Suna Yılmaz Açıkel ve seminer katılımcıları katıldı. Kent üzerine düşünen, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler alanında akademik ya da akademi dışı çalışma yürüten herkesin ücretsiz olarak katıldığı seminerlere yaklaşık 200 farklı kişi farklı sürelerde katılım sağladı ve yaklaşık 60 kişi katılım belgesi almaya hak kazandı. Katılımcılara sertifikalarını hocalarının ellerinden aldı.

“DENEYİMLER AKTARILDI”

Kadıköy Belediyesi Akademi Birim Sorumlusu Aras Aladağ, “Seminerler akademik alanda yürütülen tartışmalarla belediye deneyimlerini birleştirme kaygısından hareketle ve üniversitelerde yaşanan kıyıma karşın alternatif alanlar yaratma perspektifiyle gerçekleştirildi. Dayanışma akademilerinden farklı olarak yerel yönetimlerle akademisyenleri buluşturan bir içerikle hazırlanan seminerlerde yapılan tartışmaların belediye faaliyet alanlarıyla ilişkilendirilmesi ve böylelikle yeni perspektiflerin kazandırılması hedeflendi” diye konuştu.

Seminerlerin her bir katılımcının deneyim ve birikimine önem veren bir tartışma ve karşılıklı deneyim aktarımı üzerinden kurgulandığını söyleyen Aladağ, seminerler boyunca canlı bir tartışma düzeyinin de yakalandığını ifade etti.

“ORTAK ADIMLAR ATILMALI”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür ederek, şöyle konuştu: “Bu ülkede herkes kendi işini iyi yaparsa sıkıntıları aşabiliriz. Yerel yönetim olarak işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yerel yönetimlerin görevlerinden biri toplumun örgütlenmesini sağlamak. Meslek alanlarını güçlü bir şekilde oluşturmak. Bu ülkenin daha iyi günlere gelebilmesi bu topraklarda yaşayan insanların çabaları ile gerçekleşecek.”

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, seminerlerin mevcut duruma ses vermek amacıyla düzenlediğini vurgulayarak, “ Bunu başardığımızı düşünüyorum. Yaptığımız şeyi bütün belediyelerin yapması mümkün. Biz bir adım attık. Bu adım yayılabilir, güçlenebilir. Mevcut durum kötü olsa da bunu değiştirebiliriz. Akademisyen arkadaşlarımız başka yerlerde aktaramadıklarını burada anlattılar. Yerel yönetimlerle ortak şeyler yapmak çok önemli. Akademi dünyası ile yerel yönetimler ortak projeler geliştiremezse ilerleyememeğimizi düşünüyorum. Yerel yönetimlerin ve akademisyenlerinin ortak adım atması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalar devam edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BİR KAPI AÇTIK”

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Sokak Hayvanları seminerinin yürütücüsü Mine Yıldırım da kısa bir konuşma yaptı. Eğitim sürecinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Yıldırım, “Çok zevkli bir seminer süreci geçirdik. Hem literatürde hem de kent siyasetinde sokak hayvanları ile ilgili tartışmalar mevcut değil. Bu seminer ile birlikte bu alanda bir kapı açtığımızı düşünüyorum” dedi.

Seminer katılımcılarından Meriç Kırmızı da“Bu alanı bu şekilde hazırladığı için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu derslerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Akademik bilgilerini bizlere aktardığı için hocalarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Gelecek dönemde de benzer seminerlerin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.