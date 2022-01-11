İstanbullular karamsar, mutsuz ve stresli

İPA’nın “İstanbul Barometresi” araştırmasına göre, İstanbulluların stres seviyesi 7,8 olurken, ekonomik sorunlar gündemden düşmüyor. “Türkiye Eğilimleri Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarına göre de ülke gündemindeki en önemli sorun yüzde 22,7 ile ekonomi oldu

İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta veri sunan “İstanbul Barometresi” yayınlandı. Aralık ayı verilerine göre hazırlanan rapor için 813 vatandaş ile görüşüldü. Katılımcılara aralık ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 56’sı ekonomik sorunların, yüzde 13,3’ü döviz ve altının düşmesinin ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti. Bu konuları COVID-19 ve asgari ücretin yeni tutarının belirlenmesi takip etti.

YÜKSEK ENFLASYON, ZAM, DÖVİZ

İstanbullulara göre aralık ayında Türkiye’nin gündemi: Yüksek enflasyon, ürün zamları ve döviz kurundaki hareketlilik oldu. Katılımcıların yüzde 35,4’ü yüksek enflasyon ve ürün zamlarının, yüzde 31,3’ü döviz kurundaki hareketliliğin aralık ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti. Bu olayları asgari ücretin yeni tutarının belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı TL vadeli mevduat hesabını tanıtması ile döviz kurlarında görülen düşüş takip etti.

ESKİYE DÖNMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Rapora göre, katılımcıların yüzde 57,7’si kur korumalı mevduat sisteminin başarılı olmayacağını düşünürken, yüzde 17,8’i başarılı olacağını, yüzde 24,5’i ise fikrinin olmadığını belirtti. Katılımcılar ayrıca döviz kurunda yaşanan düşüşten sonra ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 81,9’u döviz kurunda yaşanan düşüşten sonra ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünürken, yüzde 8,1’i eski fiyatlara döneceğini, yüzde 10’u ise fikrinin olmadığını belirtti.

EKONOMİ KONUSUNDA KARAMSAR TABLO

Katılımcıların yüzde 43,8’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 30,7’si ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 25,5’i ise ekonominin iyileşeceğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 37,6’sı aralık ayında kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 40,4’ü durumunun değişmeyeceğini, yüzde 22’si ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Aralık ayında katılımcıların yüzde 53,7’si geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 43,1’i geçinecek kadar kazandığını, yüzde 3,2’si ise ek birikim yapabildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların yüzde 44,9’u aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 33,2’si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. İş arayan katılımcıların yüzde 52,5’i yakın dönemde iş bulamayacağına inandığını belirtti.

STRES SEVİYESİ 7,8

Katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların stres seviyesi 7,8, mutluluk seviyesi 4,8 olarak ölçüldü. Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen aralık ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,3 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,8 olarak ölçüldü.

2021’İN GÜNDEMİ DE EKONOMİ

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi ortaklığında geliştirilen Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın 2021 yılı sonuçları da açıklandı. 26 ilde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan görüşmelere dayanan çalışmaya göre Türkiye halkının gündemindeki en önemli mesele yüzde 22,7 ile ekonomide yaşanan sorunlar olarak tespit edildi. Sıralamada ikinci sırayı, oranı geçen yılki yüzde 6’dan yüzde 17,9’a yükselen mülteciler aldı. Geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan korona virüsü salgını ise bu yıl yüzde 15,8’lik oranıyla üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü sırada yer alan hak ve özgürlüklerin sınırlanması yüzde 12,3’ten yüzde 7,3’e; beşinci sıradaki terörle mücadele ise yüzde 8’den yüzde 7,2’ye düştü. Bu maddeleri yüzde 0,1 ile eğitim takip etti.

“Kendimi/ailemi geçindiremiyorum” diyenlerin oranı yüzde 51,1’den yüzde 57,2’ye ve “Ekonomik olarak daha kötü durumdayım” diyenlerin oranı yüzde 51,8’den yüzde 55,4’e yükseldi. Türkiye ekonomisi açısından önemli görülen konular arasında ise faizlerin yüksekliği (yüzde 85,6), enflasyonun yüksekliği (yüzde 84,7), gıda ürünleri fiyatlarında artış (yüzde 82,3), Türk lirasının değer kaybetmesi (yüzde 81,9), kira/ev fiyatlarında artışlar (yüzde 80,4), işsizlik (yüzde 79,6), vergi oranlarının yüksekliği (yüzde 79,3), dış politikada yaşanan sıkıntılar (yüzde 79,1), dış borçların yüksekliği (yüzde 78,9) ve gelir dağılımındaki eşitsizlik (yüzde 78,7) gibi unsurlar oldu.