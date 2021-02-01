İmamoğlu ve CHP’li vekillerden Gazhane ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimi, açılışı için gün sayılan Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi’ni gezdi. İmamoğlu, tadilata girecek Haldun Taner Sahnesi’nin de bir süre Gazhane’nin tiyatro salonunda faaliyette olacağını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde CHP yönetiminden Ahmet Akın, Ali Öztunç, Gamze İlgezdi, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay, Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka gibi isimlerin yanı sıra İBB yöneticileri de yer aldı.

CHP heyetine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. 30 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ziyarette öncelikle, yapımına 2017’de ara verilen ve 2019’da tekrar başlanan Ümraniye- Ataşehir- Göztepe metro hattı yerinde incelendi. Heyet, Yenisahra’daki şantiyeden, Tünel Açma Makinası (TBM) nakil aracı ile yer altından Ataşehir’deki finans merkezinin yükseldiği durağa ulaştı.

“İNSANLAR ÖZGÜRCE KULLANACAK”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet Hasanpaşa’da bulunan Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi’ni de gezdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Yedikule ve Dolmabahçe Gazhanesi ile birlikte İstanbul’un önemli endüstri miraslarından olan ve 1892 yılında inşa edilen Hasanpaşa Müze-Gazhanesi hakkında vekillere bilgi verdi.

Polat, çöküntü alandan önemli bir buluşma noktası haline dönüşecek Gazhane kompleksini “insanların özgürce kullanacakları” bir alan olarak tasarladıklarını ifade etti. Hasanpaşa Müze Gazhanesi’nde yer alan deneysel ve uygulamalı alanlar aracılığıyla özellikle 12 yaşın altındaki çocuklar enerji ve iklime yönelik sorularına yanıt bulabilecek.

HALDUN TANER SAHNESİ YENİLENECEK

Çocuklar için tasarlanan alanların yanı sıra tiyatro salonunu da gezen İmamoğlu Kadıköy Rıhtım Projesine yönelik bilgi verdi. Rıhtım’da bulunan İBB Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nin de yenileneceği müjdesini veren İmamoğlu, “Rıhtım projesi içinde olan Haldun Taner sahnemizde restorasyona başlayacağız. Dolayısıyla oradaki sahne bir süre Gazhane’de bulunan tiyatro salonunda hizmet verecek. İBB Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi de İstanbul için çok önemli bir salona dönüşecek. Bir sene içinde orada bambaşka bir Haldun Taner Sahnesi göreceğiz. Kadıköy Meydanı bambaşka bir hüviyete dönüşecek” dedi.